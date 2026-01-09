Uz kino ekrāniem atgriezīsies gan klasisku filmu turpinājumi, gan iemīļotu franšīzu ekranizējumi.
Kino
Šodien 06:03
10 ikoniskas filmas, kuras 2026. gadā piedzīvos ilgi gaidīto turpinājumu
2026. gads kino cienītājiem izskatās pēc tāda, kur kalendārs ātri piepildās, jo uz ekrāniem atgriežas daudzu iemīļotu stāstu turpinājumi.
Šogad uz lielā ekrāna atgriezīsies gan sen iemīļotas franšīzes, gan stāsti, kas grib pierādīt, ka vēl joprojām var pārsteigt — ar skaļiem grāvējiem, neērtām komēdijām, tumšiem trilleriem un pāris patīkamiem jaunumiem pa vidu.
Lūk, neliels ieskats tajā, ko mums sola jaunais kino gads: