Aktrise Kristena Stjuarte izteikusi vēlmi režisēt “Krēslas” jauno versiju
Aktrise Kristena Stjuarte ar prieku būtu gatava iesaistīties cīņā par iespēju režisēt filmas “Krēsla” jauno versiju.
35 gadus vecā Stjuarte atzina, ka būtu atvērta idejai no jauna adaptēt ārkārtīgi populāro vampīru romantisko filmu franšīzi “Krēsla”, kas savulaik viņu padarīja par Holivudas mēroga zvaigzni. “Es to ļoti gribētu. Man patīk, ko izdarīja Ketrīna [Hārdvika], man patīk, ko izdarīja Kriss [Veics], man patīk, ko ar šīm filmām paveica visi režisori,” viņa sacīja, kad žurnālists ierosināja pārtaisīt filmas.
“Viņi visi bija ļoti autentiski un mazliet dīvaini, tādi kā neparedzami, un pilnībā klātesoši tajā laikā, kad vēl īsti nezināja, kas viņi ir — pirms viss uzsprāga,” par franšīzi sacīja Stjuarte. “Iedomājieties, ja mums būtu milzīgs budžets, kā arī daudz mīlestības un atbalsta. Es nezinu… Es ļoti gribētu to pārveidot no jauna. Jā, protams, es uzņemšos jauno versiju. Es to daru! Esmu apņēmusies!”
Kā zināms, Stjuarte sasniedza pasaules mēroga slavu, atveidojot galveno varoni Bellu Svonu piecās filmās, kas veido “Krēslas” sāgu un tika izlaistas no 2008. līdz 2012. gadam. Filmās piedalījās arī Roberts Patinsons un Teilors Lautners. Tās tika uzņemtas pēc autores Stefanijas Meieres tāda paša nosaukuma romāniem.
Pirmo “Krēslas” daļu režisēja Ketrīna Hārdvika, savukārt “Jauns mēness” un “Aptumsums” — attiecīgi Kriss Veics un Deivids Sleids. Divdaļīgo finālu pēc Meieres romāna “Rītausma” režisēja Bils Kondons.
Lai gan filmas bieži tika kritizētas no kino profesionāļu puses, to popularitāte skatītāju vidū bija milzīga. “Krēslas” franšīze visā pasaulē nopelnīja vairāk nekā 3,3 miljardus ASV dolāru, kļūstot par vienu no ienesīgākajām kino franšīzēm vēsturē, un laika gaitā ieguva nostalģisku kultstatusu, īpaši milleniāļu auditorijā.