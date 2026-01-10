Ko šodien dara Maikls, Džims un Pema? Seriāla “Ofiss” aktieri toreiz un tagad
Deviņu sezonu laikā seriāls “Ofiss” (The Office) izaudzināja īstus superfanu pulkus, kuri aizrāvās ar “Dunder Mifflin” filiāles darbinieku ikdienas dzīvi.
Seriāls pirmizrādi piedzīvoja 2005. gada 24. martā. Grega Danielsa komēdija — balstīta uz Rikija Džervaisa britu oriģinālu — attēloja gan jokus, gan rutīnu, strādājot Skrentonas papīra uzņēmuma atvērtā tipa birojā. Tur reģionālais vadītājs Maikls Skots (Stīvs Karels) izmisīgi cenšas attaisnot sev pašam piešķirto titulu “Pasaules labākais boss”.
Lai gan neveiksmīgā pirmā sezona gandrīz noveda seriālu līdz slēgšanai, “Ofiss” atrada savu īsto toni otrajā sezonā — galu galā iegūstot piecas “Emmy” balvas un deviņas “Zelta globusa” nominācijas. Seriāls arī deva spēcīgu grūdienu Stīva Karela, Džona Krasinska, Mindijas Keilingas, Eda Helmsa un citu karjerām.
Tāpēc, atzīmējot “Ofiss” 20 gadu jubileju un raugoties uz tā nākamo attīstības posmu, ielūkosimies, kā klājas oriģinālā sastāva aktieriem kopš viņi pēdējo reizi “strādāja” “Dunder Mifflin”.