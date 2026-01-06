Princeses Ketrīnas Ziemassvētku dāvanas bija domātas tikai tam, lai viņa nepazaudētu savu telefonu
Princeses Ketrīnas mīļākās Ziemassvētku dāvanas varētu jūs sasmīdināt, jo tās bija veltītas vienam mērķim – palīdzēt viņai nepazaudēt savu mobilo telefonu.
Populārā podkāstu veidotāja Džovanna Flečere, kura 2020. gadā vadīja raidījumu “Happy Mum, Happy Baby” (“Laimīga mamma, laimīgs mazulis”), kurā viesojās arī Ketrīna, atklāja, ka Velsas princese pie izslēgtas kameras atzinusies - viņa esot “slavena ar to, ka nemitīgi pazaudē telefonu”. Turklāt tas gadoties tik bieži, ka tā gada Ziemassvētku dāvanas bijušas pilnībā pakārtotas tam, lai viņa tālruni nekad neizlaistu no sava redzesloka un rokām.
“Viņa vienmēr pazaudē savu telefonu,” Flečere pastāstīja izdevumam “The Times”, skaidrojot, ka visas tā gada dāvanas bijušas saistītas ar telefonu un “viss bija vērsts uz to, lai viņa to nepazaudētu”.
Prinča Viljama un princeses Ketrīnas ģimene 2025. gada Pirmajos Ziemassvētkos
Nav zināms, ko Ketrīna saņēma Ziemassvētkos 2025. gadā, taču šis misēklis ar tālruņa zaudēšanu kļuvis par piemīlīgu stāstu.
Velsas princese kopā ar vīru princi Viljamu pērnā gada nogalē atklāja plānus šim gadam un apliecināja, ka 2026. gadā vēlas katru mēnesi apmeklēt vismaz vienu publisku pasākumu, lai godinātu gan plaukstošus vietējos uzņēmumus, gan kopienu līderus un radošos novatorus.
“Sarunājoties ar Ketrīnu, jūtama viņas nozīme – viņas ietekme un tas, kādu virzību viņa spēj dot valstij,” sacīja Flečere. Neilgi pēc tam princese palīdzējusi atklāt Karaliskā fonda Agrīnās bērnības centru – projektu, ko pils darbinieki raksturo kā viņas “dzīves darbu”. “Šis nav tikai par mazuļiem,” skaidroja princesei pietuvināts avots. “Runa ir par to, kādi pieaugušie viņi kļūs, un par sabiedrību, ko viņi palīdzēs veidot.”