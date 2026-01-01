Vīrietis aizturēts pēc diviem mēģinājumiem ielauzties Keitas Midltones un prinča Viljama rezidencē
Vīrietis ticis apsūdzēts par to, ka dažas dienas pirms Ziemassvētkiem divreiz centies ielauzties Kensingtonas pils teritorijā, liecina Metropoles policijas paziņojums, ko ieguvis “People”.
Policijas pārstāvis apstiprināja, ka 39 gadus vecais Dereks Eigans tika aizturēts, jo tika turēts aizdomās, ka 21. un 23. decembrī neatļauti mēģinājis iekļūt aizsargātajā Kensingtonas pils teritorijā.
Kaut arī Velsas princis un princese izmanto pili kā savu Londonas rezidenci, “People” vēsta, ka viņi nebija klāt ielaušanās brīdī. Tiek uzskatīts, ka šajā laikā viņi atradās Anmer Hall, savā privātajā lauku mājā Sandringema īpašumā, kamēr viņu bērniem ir brīvlaiks.
Saskaņā ar Lielbritānijas laikrakstu "The Times", Eigans otrdien, 30. decembrī, parādījās Vestminsteras magistrātu tiesā, kur atzina savu vainu. 6. janvārī notiks vēl viena tiesas sēde, un tiesnesis norādīja, ka apsūdzētajam iespējams tiks piemērots sods brīvības atņemšanas veidā.