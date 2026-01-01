Mūžībā devies komponists un grupas "Eolika" dibinātājs Boriss Rezņiks
Mūžībā aizsaukts komponists Boriss Rezņiks.
Mūžībā devies komponists un grupas "Eolika" dibinātājs Boriss Rezņiks

Mūžībā devies pazīstamais komponists, leģendārā ansambļa "Eolika" dibinātājs un vadītājs Boriss Rezņiks, atsaucoties uz mūziķa tuvinieku teikto, informē "Latvijas Radio".

Rezņiks ir autors vairāk nekā 100 dziesmām, kas kļuvušas par neatņemamu Latvijas estrādes mūzikas zelta fondu. Viņa radīto skaņdarbu vidū ir tādi tautā iemīļoti un paaudzēs zināmi hiti kā "Pasaule, pasaulīt", "Tu smējies sapnī", "Es neesmu Džeina Fonda" un daudzi citi.

Mūziķis bija grupas "Eolika" dvēsele un virzītājspēks, ar savu radošo darbību gadu desmitiem iedvesmojot klausītājus.

