“Forbes”: Bejonses bagātība pārsniegusi miljardu ASV dolāru
Amerikāņu dziedātāja Bejonse tagad ir miljardiere, pirmdien ziņoja žurnāls "Forbes".
44 gadus vecā Bejonse ir kļuvusi par piekto mūziķi, kam izdevies sasniegt šo robežu. Pirms tam par miljardieriem kļuva viņas vīrs reperis Jay-Z, Teilore Svifta, Brūss Sprigstīns un Rianna.
Bejonse kļuvusi par miljardieri pēc vairākiem ļoti veiksmīgiem gadiem. 2023. gadā viņas pasaules turnejā "Renesanse" tika nopelnīti aptuveni 600 miljoni ASV dolāru.
Februārī "Grammy" balvu ceremonijā Losandželosā Bejonse saņēma gada albuma godalgu par albumu "Cowboy Carter". Gada albuma gremiju viņa izcīnīja pirmo reizi.
Bejonses pasaules turneja šogad kļuva par ienesīgāko no mūziķu 2025. gadā sarīkotajām turnejām.
Apvienojot šo peļņu ar ienākumiem no viņas mūzikas kataloga un citiem darījumiem, "Forbes" aplēsa, ka Bejonse šogad nopelnījusi 148 miljonus dolāru pirms nodokļu nomaksas.
"Forbes" tomēr nesniedza konkrētāku Bejonses neto bagātības novērtējumu.
Lai gan Bejonse ir paplašinājusi savu biznesa impēriju ar tādiem uzņēmējdarbības pasākumiem kā matu kopšanas zīmols, viskija marka un apģērbu līnija, lielāko daļu personīgās bagātības dziedātājai tomēr nodrošina viņas mūzika, globālās turnejas un kontrole pār tiesībām uz savu mūzikas katalogu, konstatēja "Forbes".