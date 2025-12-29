Izcila Ziemassvētku dāvana: "SuperBingo" loterijā kāds laimējis vairāk nekā pusmiljonu eiro
27. decembrī, šī gada pēdējā izlozē, laimēts "SuperBingo" lielais uzkrājums, kā arī skandināvu stila māja, tādējādi laimesta kopsumma ir 558 507,24 eiro. Laimīgā biļete iegādāta "SIA Lūcija", Dobelē, Jāņa Čakstes iela 1. Šogad šī ir jau ceturtā reize, kad laimēts "SuperBingo" uzkrājums, kā arī otrā reize, kad laimēta sapņu privātmāja.
“Sagaidām "SuperBingo" [lielo laimestu] gada pēdējā raidījumā! Vai jūs neticat brīnumiem?” izkrītot 40. bumbiņai, vaicāja sajūsminātais raidījuma vadītājs Armands Simsons. Bija skaidrs, ka kāds no "SuperBingo" dalībniekiem ir laimējis "SuperBingo" 220 tūkstošu eiro vērtībā, līdz ar to naudas laimests sasniedz 231 192,39 eiro. Taču galvenā intriga bija, vai laimēta būs arī skandināvu stila privātmāja, kuru uz laimētāja zemes uzbūvētu uzņēmums Somu māja. Drīz vien noskaidrojās, ka, pateicoties dalībai papildspēlēs "Džokers" un "Džokers 7", laimēta ir arī privātmāja 224 369 eiro vērtībā un papildu naudas laimests 102 945,85 eiro, un tas nozīmēja, ka laimesta kopsumma ir 558 507,24 eiro.
“Šī gada pēdējais "SuperBingo" raidījums vēlreiz apliecina, ka gada noslēgumā brīnumi patiešām notiek – vienā izlozē laimēts gan lielais uzkrājums, gan sapņu māja, sasniedzot vairāk nekā pusmiljonu eiro lielu laimestu. 2025. gads "Latvijas Loto" spēlētājiem ir bijis īpaši veiksmīgs, un esam gandarīti, ka valsts loteriju ienākumi atgriežas sabiedrībā, vienlaikus piepildot arī dalībnieku lielos sapņus,” saka VAS “Latvijas Loto” valdes priekšsēdētājs Edgars Lediņš.
"Latvijas Loto" spēlētājiem aizejošais gads nesis daudz un nozīmīgus laimestus. Pirmo reizi Latvijā parādījās loteriju miljonāri. Divas reizes – jūnijā un septembrī – "Senatnes loterijas" dalībnieki no Liepājas un no Vidzemes katrs laimēja pa 1 miljonam eiro, kurus pilnā apmērā saņēma savos bankas kontos, jo no loteriju, kurām ir noteikts sabiedriski nozīmīgs mērķis, laimestiem iedzīvotāju ienākuma nodoklis netiek ieturēts. Arī momentloterijā "Miljons" šogad martā kāds vidzemnieks laimēja 1 miljonu eiro. Savukārt februārī kāds "SuperBingo" spēlētājs Gulbenē laimēja vēsturiski lielāko "SuperBingo" laimestu 626 207 eiro apmērā, tajā skaitā arī sapņu māju. Jūlijā kāds spēlētājs ar Cēsīs iegādātu "SuperBingo" biļeti laimēja 247 594 eiro, bet oktobrī kāds Saldus novadā laimēja 238 645 eiro.
VAS “Latvijas Loto” ir valsts īpašumā esošs uzņēmums, kura ienākumi darbojas visu valsts iedzīvotāju interesēs. Par loterijas biļetēm iztērētā nauda atgriežas sabiedrībā – kā laimesti un kā iemaksas valsts un pašvaldību budžetā, palīdzot piepildīt dažādas vajadzības un labus mērķus.