FOTO: Ulbrokā ar jestriem koncertiem un iemīļotām dziesmām sajūsmina Olga Rajecka un draugi
27.decembra vakarā klausītājus priecēja grupa “Tautumeitas”, operdziedātājs Sergejs Jēgers, grupa “Pērles”, dziedātāja Emilija, kā arī Olga Rajecka, savukārt 28. decembra vakarā jestrā atmosfērā skatītāju pārpilnajā zālē muzicēja vakara saimniece Olga, grupas “Čipsis un Dullais”, “Mazais princis”, kā arī dziedātāji Juris Kaukulis, Markus Riva un Latvijas estrādes leģenda Viktors Lapčenoks.
Olgas Rajeckas rīkotie koncerti turpināsies gandrīz līdz Jaunajam gadam: 29. decembrī uz koncertu aicinās leģendārā grupa “Turaidas roze” un pūtēju orķestris “Horizonts”, savukārt 30. decembra vakarā klausītājiem būs iespēja atsaukt atmiņā savulaik tik ļoti populārā TV šova “Koru kari” pirmsākumus, jo koncertā piedalīsies gan Olga Rajecka un viņas savulaik vadītais Lielvārdes violetais koris (tajā apvienojušies populārie dziedātāji Antra Stafecka, Nikolajs Puzikovs un citi), gan Markus Riva un Talsu baltais koris, Kristīne Pāže un Aizkraukles sudrabpelēkais koris, Rīgas Dzintara koris grupas “Sudden Lights” solista Andreja Zitmaņa vadībā un jauniešu koris “Balsis” (diriģents un mākslinieciskais vadītājs –Ints Teterovskis).