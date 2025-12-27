Raimons Pauls kategoriski iebilst pret viņa vārdā nosaukto Dziesmu svētku rīkošanu: "Tos es gribu aizliegt!"
2026. gads ir Raimonda Paula jubilejas gads. 90 gadi! Par godu šim notikumam nākamā gada vasarā Mežaparka Lielajā estrādē plānots rīkot Raimonda Paula Dziesmu svētkus "Manai dzimtenei".
Maestro TV24 raidījumā "Nedēļa. Post scriptum" atklāj, ka pret to ir noskaņots ļoti skeptiski, jo uzskata, ka šī koncerta rīkošana daudziem ir vien iespēja nopelnīt ar viņa vārda palīdzību.
"Es negribu, lai tie cilvēki tur rīkojas, jo to, ko man ziņo jau tagad, kas tur darās…… Tur nāks gaismā… Nedod Dievs, ja pacels gaismā bijušā mūzikas dzīves vadītāja izdarības… Nu tur ir drausmu lietas…. Kā tā mūsu kultūras naudiņa, visa, kas mums ir, kā tā ir gājusi… Kā tas viss ticis darīts… Nu tā nevar! Tāpēc es negribu, lai tie uzvārdi tādi tur vispār… Ar kādām tiesībām?! Es taču nepiekritu, lai viņi rīko. Viņi taču uz savu galvu! Tur no lauku kolektīviem, kur es gribēju, lai viņi brauc par brīvu, tagad plēš naudu par piedalīšanos. Kāpēc tā? Un kas viņi tādi ir? Ja tie vēl būtu kādi lielie diriģenti, bet nekas jau viņi nav… Diemžēl. Bet viņi tur rīkojas. Naudiņa bija viņu rokās, viņi to komandēja… Nu ja… Nu tā tas ir…."
Par gaidāmo koncertu
2026. gada 11. jūlijā Mežaparka Lielajā estrādē “Sidraba birzs” vairāk nekā 13 000 dziedātāju pulcēsies koncertā “Manai Dzimtenei”, kas veidots kā veltījums Maestro Raimondam Paulam un viņa daiļradei. Kopā ar dziesmu svētku kori, tautā iemīļotas Maestro melodijas, izdziedās Intars Busulis, Ance Krauze, Zigfrīds Muktupāvels, Edgars Ošleja, māsas Asnate un Aurēlija Rancānes.
Šie mākslinieki pārstāv dažādas paaudzes, taču ikvienam no viņiem ir īpaša saikne ar Maestro Raimonda Paula daiļradi.
Intars Busulis ir viens no Raimonda Paula biežākajiem skatuves partneriem. Koncertā viņu dzirdēsim dziesmā “Pazaudētās debesis”.
Dziedātāja Ance Krauze ir pirmā, kas dziesmu “Sasala jūrīna” dziedāja Dziesmusvētkos un arī šoreiz viņai uzticēts šīs dziesmas atskaņojums. Taču kopā ar māsām Asnati un Aurēliju Rancānēm, Ance Krauze dziedās fragmentus no tautasdziesmu cikla: “Brālīts māsu tālu veda”, “Trīs meitiņas” un “Es iestādu turku pupu”.
Klausītāju iemīļotais solists Zigfrīds Muktupāvels koncertā “Manai Dzimtenei” dziedās vienu no ikoniskākajām Raimonda Paula dziesmām – “Mēmo dziesmu”. Abi mākslinieki piedalījušies daudzos kopīgos koncertos, kuros nereti skan arī Zigfrīda spēlētā vijole. Viens no zināmākajiem viņu kopdarbiem ir “Ziemassvētku albums” ar 13 kopīgi ieskaņotām Maestro dziesmām.
Dziesmas "Zied ievas Siguldā” solists būs operdziedātājs Edgars Ošleja. Maestro Raimonda Paula un operdziedātāja sadarbība ir viena no Maestro jaunākajām iniciatīvām, kas aizsākās 2024. gadā ar mērķi pārkāpt žanru robežas, apvienojot Ošlejas spēcīgo basa balsi ar estrādes mūzikas melodijām. Šī partnerība ļoti ātri rezultējās albuma un koncertprogrammas "ATBALSS" izdošanā,
2026. gada 11. jūlijā Mežaparka Lielajā estrādē “Sidraba Birzs” pulcēsies vairāk kā 13 000 dziedātāju no Latvijas un latviešu diasporām, lai kopā ar iemīļotiem solistiem un mūziķiem izdziedātu skaistākās Raimonda Paula dziesmas, īpašu uzmanību veltot Maestro kora mūzikas repertuāram, un arī īpaši šim notikumam radītiem latviešu komponistu jaundarbiem. Pēc koncerta dalībniekus un skatītājus gaida sadziedāšanās nakts, kopā izdziedot plašo Maestro dziesmu pūru.
Koncerta “Manai Dzimtenei” mākslinieciskais vadītājs ir komponists Jānis Ķirsis, režisore – Dita Lūriņa, virsdiriģents – Mārtiņš Klišāns. Savukārt kopkora muzikālo vadību uzņemsies izcilākie Latvijas virsdiriģenti.
Koncerts top sadarbībā ar fondu “Manai Dzimtenei”, Latvijas Nacionālo kultūras centru un Latvijas Pašvaldību savienību.