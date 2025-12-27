"Vagonu hallē" ar īpašu koncertu godinās kino ģēniju Deividu Linču dienā, kad viņam apritētu 80 gadi
Otrdien, 20. janvārī Vagonu Hallē notiks īpašs koncerts - kino ģēnijam Deividam Linčam veltīta koncertprogramma "Fire Walk With Me”. Šī koncertprogramma ir veltījums kino vizionāram, kura 2026. gada 20. janvārī atzīmējamā 80 gadu jubileja sniedz unikālu iespēju godināt šo mistērijas meistaru ar mūziku. Jāpiebilst, ka viņa dzīve šogad aprāvās nieka piecas dienas pirms dzimšanas dienas.
Programmas pamatā dzirdēsim oriģinālās skaņu ainavas no filmām “Tvinpīka”, “Malholanda ceļš”, “Tvinpīka: Caur uguni” un “Ceļš uz nekurieni”, ko radījis Anželo Badalamenti un kopējais Linča un Badalamenti avangarda projekts "ThoughtGang". Tās iemieso sapņu un murgainas realitātes robežas – no liriskām, hipnotiskām melodijām līdz tumšiem, pulsējošiem ritmiem. “Tvinpīka: caur uguni” (Twin Peaks: Fire Walk with Me) pirmizrādīta Kannu kinofestivālā, nominēta Zelta palmas zaram un atzīta par vienu no cilvēciskākajām Deivida Linča filmām.
Instrumentālais četru mūziķu sastāvs – saksofons, kontrabass, sitaminstrumenti un taustiņinstrumenti – rada dzīvu, daudzslāņainu audeklu. Tajā tiek ieausti gan elektroniskie efekti, gan leģendāru dialogu fragmenti, citāti no filmām, radot unikālu Linča daiļrades atmosfēru.
Koncerts kļūs par aizraujošu skaņu piedzīvojumu, kas iedzīvina Deivida Linča pasaules noslēpumus un ievilina klausītājus kino mūzikas tumšajā sapnī.
Uz skatuves: Arvīds Kazlausks - saksofoni, efektu pedāļi; Staņislavs Judins - kontrabass, efektu pedāļi; Kaspars Kurdeko - sitaminstrumenti; Edgars Cīrulis – taustiņinstrumenti.
Ieeja no plkst.19.00 , koncerta sākums plkst. 20.00, biļetes iepriekšpārdošanā