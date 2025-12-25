Februārī pirmizrādi piedzīvos Dž. Dž. Džilindžera filma "Perfektie"
Režisors Dž. Dž. Džilindžers ir pabeidzis filmēt spēlfilmu "Perfektie", kas pirmizrādi piedzīvos kinoteātrī "Splendid Palace" 11. februārī, bet plašāks skatītāju loks kinolenti visā Latvijā varēs noskatīties no 13. februāra, informēja filmas veidotāji.
Džilindžera režisētā melnā humora komēdija "Perfektie" veidota pēc itāļu režisora Paolo Dženovēzes filmas "Perfektie svešinieki" jeb "Perfetti sconosciuti". Latviešu režisora versijā spēlfilma būšot "asprātīgs, melnā humora piesātināts stāsts, kurā septiņu draugu vakariņas pārvēršas spēlē, atklājot viņu noslēpumus".
Filmas "Perfektie" stāsts sākas pilnmēness aptumsuma naktī, kad septiņi seni draugi sanāk kopīgās vakariņās. Vakara gaitā kāds ierosina spēli, kurā ikviens noliek savu telefonu uz galda un sola dalīties ar visām ienākošajām ziņām un zvaniem. Sākumā nevainīgā spēle šķiet nekaitīgs joks, jo katrs ir pārliecināts, ka viņam nav, ko slēpt, taču patiesība ir pavisam citādāka, filmas sižetu ieskicē producenti.
Lomas filmā atveido Dārta Daneviča, Dainis Grūbe, Intars Rešetins-Pētersons, Linda Kalniņa, Mārtiņš Eglienis, Jānis Āmanis, Anete Kursīte un Santa Breikša.
Filma "Perfektie" uzņemta trīs valstu versijās - Latvijas, Lietuvas un Igaunijas - vienās un tajās pašās lokācijās Viļņā. Latvijas versijas režisors ir Džilindžers, producents - Kristians Alhimionoks. Oriģinālo scenāriju sarakstīja Dženovēze, Filipo Boloņja un Paolo Kostella, bet adaptāciju veidojis Džilindžers. Filmas operators ir Mihkels Soe, mākslinieks - Gregs Zundelovičs, bet kostīmu māksliniece - Anda Ščerbaka.