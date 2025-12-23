Aizsaulē devusies populārākā "TikTok" omīte "Epic Gamer Grandma", kurai bija miljoniem sekotāju
78 gadu vecumā mirusi “TikTok” zvaigzne, kas bija pazīstama kā “Epic Gamer Grandma” ar vairāk nekā 3 miljoniem sekotāju dažādās platformās. Tikai “TikTok” vien viņas vēstījumiem sekoja 2,4 miljoni cilvēku.
Par soctīklu “superomītes” aiziešanu paziņoja viņas mazdēls Kalsans. “Viņa pameta šo pasauli tā, kā tajā dzīvoja – mīlestības ieskauta,” viņš pavēstīja, norādot, ka vecāmamma nomira 21. decembrī, turot savas meitas Polīnas roku.
Skotijā dzīvojusī influencere “Epic Gamer Grandma” jeb īstajā vārdā Agnese sāka lietot “TikTok” 2019. gadā un drīz vien milzīgu sekotāju skaitu, kuri vēroja viņas stāstus par saviem hobijiem — adīšanu, bingo spēlēšanu un videospēlēm, kā arī dažāda veida kumēdiņus viņas izpildījumā. Sevišķi viņa bija iecienījusi “Minecraft”.
Tomēr šoruden omītes veselība stipri pasliktinājās, ar hronisku plaušu kaiti viņa nokļuva slimnīcā, bet divas dienas vēlāk pārcieta smagu insultu. Novembrī Kalsans satriekts vēstīja, ka “aizvien ticamāk” izskatās, ka viņa vecāmamma vairs mājās neatgriezīsies.
Pavēstot par omītes nāvi, Kalsans uzsvēra, cik ļoti lielu iespaidu viņa atstāja uz miljoniem sociālo tīklu lietotāju dzīvi. “Omīte parādīja, ka internets nepieder tikai jaunajiem. Viņa parādīja, ka arī tie, kam pāri septiņdesmit, var atrast jaunu sabiedrību, jaunas draudzības un jaunus sevi izpaušanās veidus.” viņš rakstīja. “Viņa atgādināja cilvēkiem, ka mūsu sirmgalvji nav neredzami – viņiem ir stāsti, humors, viedokļi un tik daudz mīlestības, ko vēl dot.”