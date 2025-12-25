FOTO: kā šodien izskatās Baložu dāma no filmas “Viens pats mājās 2”
Aktrise Brenda Frikere filmā “Viens pats mājās 2” nebija tikai slavenā Baložu dāma — viņa kļuva par vienu no sirsnīgākajiem un emocionālākajiem tēliem ģimenes kino vēsturē.
1992. gadā, kad Frikere atveidoja šo lomu, viņai bija 47 gadi. Šodien, 2025. gadā, aktrisei ir jau 80, un aiz muguras — vesels mūžs ar neaizmirstamām lomām kino un teātrī.
Savu karjeru Brenda Frikere sāka uz Īrijas teātru skatuvēm, vēlāk turpināja darbu britu televīzijā un galu galā nonāca Holivudā. 1990. gadā viņa kļuva par pirmo īru sievieti, kas saņēmusi “Oskara” balvu par spēcīgo sniegumu filmā “Mana kreisā kāja” (My Left Foot).
Kritiķi par viņas aktierspēli mēdz teikt vienu un to pašu: “Viņa spēlē tā, kā cilvēki atklāj savu dvēseli.”
Filmā “Viens pats mājās 2: Pazudis Ņujorkā” (1992) Frikere atveido Baložu dāmu — noslēpumainu, vientuļu sievieti, kura dzīvo Ņujorkas Centrālparkā un baro baložus. Sākotnēji viņas tēls šķiet biedējošs un atsvešināts, taču drīz vien atklājas viņas sirsnīgā un ievainojamā daba.
Lūk, kā slavenā aktrise izskatās šodien: