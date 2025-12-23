VIDEO: Kanādā zagļi Ziemassvētku vecīša tērpos iztukšo veikalu - tas, ko viņi izdarīja pēc tam, pārsteidz pat policiju
Viņi ienāca kā zagļi, bet aizgāja kā varoņi – Ziemassvētku vecīša tērpos ģērbta zagļu grupa Kanādā iztukšoja kādu pārtikas veikalu, taču tas, ko viņi izdarīja ar nozagto, pārsteidza daudzus.
Kāda maskētu zagļu grupa, pārģērbusies par Ziemassvētku vecīti un viņa elfiem, tika iemūžināta videokamerās, ielaužoties pārtikas veikalā Kanādā un aizvedot prom pilnus iepirkumu ratus ar pārtiku.
Kā ziņo Monreālas policijas pārstāvis, pirmdienas vakarā ap plkst. 21:15 vairāki “maskēti un pārģērbti indivīdi” iegāja Metro pārtikas veikalā Monreālā un sāka steigā ņemt preces no plauktiem. Nozagtā pārtika, kuras vērtība sasniedz aptuveni 3000 ASV dolāru, tika salikta zem Ziemassvētku eglītes kādā Monreālas apkaimē. Atlikusī pārtika nogādāta arī vairākos kopienas ledusskapjos.
Sociālajos tīklos atbildību par šo šķietami svētku noskaņā notikušo laupīšanu uzņēmās Robina Huda stilā iedvesmota aktīvistu grupa Robins des ruelles jeb “Ielu Robini”.
Grupa veikala aplaupīšanu raksturoja kā “lielisku pārtikas ziedojumu akciju”, savu rīcību attaisnojot ar apgalvojumu, ka lielveikalu ķēdes izmanto inflāciju kā ieganstu cenu celšanai, vienlaikus gūstot rekordlielu peļņu. “Dažas korporācijas ir sagrābušas ķīlniekos mūsu pamatvajadzības. Tās turpina ekspluatēt sabiedrību, izsūknējot pēc iespējas vairāk naudas tikai tāpēc, ka var. Mūsuprāt, tieši tas ir īstais zaglis, un viņi ir patiesie bandīti,” grupa rakstīja paziņojumā “Instagram”.
Lai gan sabiedrības reakcija tiešsaistē lielākoties bijusi pozitīva, Metro pārstāve Ženevjēva Greguāra uzsvēra, ka zādzība – neatkarīgi no motīva – joprojām ir noziedzīgs nodarījums.
Policija šobrīd izvērtē notikušā videomateriālus. Aizturēšanas pagaidām nav veiktas.