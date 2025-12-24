2025. gadā Velsas pāris pārsteidza ar vairākām iespaidīgām fotogrāfijām.
No romantikas Skotijā līdz dimantiem Vindzorā: 2025. gada skaistākie Viljama un Ketrīnas portreti
2025. gads Velsas princim Viljamam un princesei Ketrīnai bijis īpaši vizuāli bagāts – pāris bieži dalījies ar portretiem, kas iemūžina dzimšanas dienas, gadadienas un citus nozīmīgus karaliskās dzīves mirkļus.
2025. gadā Kensingtonas pils ieviesa jaunu praksi – dalīties ar pāra attēliem pirms katras no svinīgajām ceremonijām Vindzoras pilī.
Karalis un karaliene jūlijā uzņēma Francijas prezidentu Emanuelu Makronu, septembrī – ASV prezidentu Donaldu Trampu, bet decembrī – Vācijas prezidentu Franku Valteru Šteinmeieru. Velsas princim un princesei katrā valsts vizītē bija nozīmīga loma – viņiem tika uzticēts pienākums sveikt pasaules līderus, tādējādi apliecinot viņu arvien pieaugošo atbildību monarhijā kā nākamajam karalim un karalienei.
Lūk, pieci iespaidīgākie Velsas prinča un princeses portreti, kas šogad sajūsmināja fanus: