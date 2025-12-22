Astoņas čigānietes "dzemdē" vairāk nekā 600 bērnu un par pasakainu summu apšmauc Krievijas Sociālo fondu
Astoņas čigānietes pamanījušās apšmaukt Krieviju par milzu naudu, fiktīvi saņemot pabalstus par vairāk nekā 600 bērnu piedzimšanu. Viņām palīdzējis kāds vīrietis, kurš vērsās pie varas iestādēm Maskavā un divās citās pilsētās, uzdodoties par dzemdību liecinieku.
Kopumā “daudzbērnu māmiņas” ar neeksistējošu bērnu palīdzību pamanījās no Krievijas Sociālā fonda izkrāpt pabalstos fantastisku summu — 237 miljonus rubļu (2,56 miljoni eiro). Tas, ka vidēji uz katru “māmiņu” sanāk vairāk nekā 75 bērni, varas iestādēs ilgstoši nekādas aizdomas neizraisīja.
Krievijas Iekšlietu ministrijas oficiālā pārstāve Irina Volka pavēstījusi, ka izveicīgajām afēristēm palīdzēja kāds Maskavas reģiona iedzīvotājs, kurš vērsās daudzfunkcionālajos centros Maskavā, kā arī dzimtsarakstu nodaļās Samarā un Ņižņijnovgorodā un apgalvoja, ka ir bijis klāt mājas dzemdībās. Šādi it kā dzimušajiem bērniem tika noformētas dzimšanas apliecības, ar kuru palīdzību “māmiņas” saņēma sociālos pabalstus. Pret viņām ierosinātas 89 krimināllietas. Afēristu grupa tiek apsūdzēta par krāpšanu, saņemot pabalstus, un dokumentu viltošanu, kas veikta noziedzīgas grupas sastāvā.