Noklausies - dziedātāja STIRNA izdod dziesmu "Primitīvi"
Jaunā dziedātāja STIRNA izdevusi savu trešo singlu "Primitīvi".
"Dziesma "Primitīvi" ir par mirkli, kad mēs paejam garām citiem ar sajūtu, ka zinām labāk - kļūdas visi pieļauj, bet ne mēs. Tā runā par augstprātību un divkosību, un par to, cik viegli ir skatīties no malas un vainot pasauli, aizmirstot, ka paši tajā dzīvojam un to veidojam. Ziemassvētku laikā, kad apkārt valda ārējs skaistums, man svarīgi atgādināt par vienkāršām lietām: būt sazemētiem, iecietīgiem, pamanīt otru, nepaiet garām, ja kādam ir grūti, kā ar pašiem kļūt par pārmaiņām, ko vēlamies redzēt apkārt," stāsta STIRNA.
Dziesma "Primitīvi" tapusi sadarbībā ar producentu Tabli (Tomu Horstu), STIRNAI bija skaidrs dziesmas noskaņojums un vēlamā atmosfēra, bet Tablis iedeva pārliecinošu skanējumu. Darbs studijā ļāvis savienot estētiskus mūzikas fragmentus ar apzināti neērtu noskaņu, kas ir būtiska dziesmas idejai.
"Šī dziesma tapusi gada laikā, un man tā ir ļoti personīga un īpaši nozīmīga. Man ir svarīgi nebaidīties no neērtuma iet ārpus komforta zonas, jo tieši tur sākas izaugsme. Esmu ļoti priecīga par sadarbību ar producentu Tabli - viņš precīzi notvēra manu vīziju, deva brīvību to pilnībā paust mūzikā un arī pats nebaidījās izkāpt ārpus ierastā, lai atrastu dziesmas autentisko skanējumu un formu," turpina STIRNA.
Plašākai sabiedrībai STIRNA kļuva atpazīstama šī gada pavasarī, kad viņas dziesma "Pirksti dūrē" īsā laikā platformā TikTok sasniedza vairākus miljonus skatījumu un strauji iemantoja klausītāju uzmanību. Dziedātāja atzīst, ka gads bijis intensīvs un izaicinošs - pēkšņa sabiedrības interese nāca līdz ar lielu slodzi, tāpēc vasarā un rudenī viņa apzināti paņēma pauzi, lai saprastu nākamos soļus. Šobrīd STIRNA ir pateicīga par iespējām, ko šis gads atnesis, un mērķtiecīgi turpina savu ceļu mūzikā, strādājot pie albuma koncepta un jaunām dziesmām, kas būs tiešas un patiesas.