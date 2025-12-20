Dailes teātrī aizvadīta Ziemassvētku koncerta "Pēkšņi gaismā" pirmizrāde 2025. gada 19. decembris
Svētku laikā Dailes teātris sagatavojis īpašu Ziemassvētku koncertu "Pēkšņi gaismā". Dailes 10. studijas jaunie aktieri kopā ar grupu "Sudden Lights" ...
FOTO: skatītāji ierodas Dailes teātrī uz Ziemassvētku koncerta "Pēkšņi gaismā" pirmizrādi
19. decembrī kultūras baudītāji devās uz Dailes teātri, kur notika īpaša Ziemassvētku koncerta "Pēkšņi gaismā" pirmizrāde.
Dailes 10. studijas jaunie aktieri kopā ar grupu "Sudden Lights" koncertā stāsta, ko viņiem nozīmē Ziemassvētki un kā mums visiem tikt pie neatkārtojamās, baltās un siltās svētku sajūtas.
No tautasdziesmām līdz mūsdienu latviešu mūzikai – jaunības enerģijas pilnajā un svētku noskaņās dzirkstošajā koncertā tiek aplūkotas gan tradīcijas, gan pašu piedzīvotie un sajustie svētki.
Režisors Jānis Znotiņš: “Kas katram no mums ir Ziemassvētki? Tie ir atmiņu un ģimenes tradīciju svētki, mūzika, kas skan mājās un palīdz sajust tuvošanos brīnumu laikam. Tas ir brīdis, kad vēlamies apstāties savā ikdienas steigā un būt kopā ar sev tuviem cilvēkiem. Šis koncerts būs iespēja apstāties un kopā ar Dailes teātra 10. studijas jaunajiem aktieriem un grupu “Sudden Lights” atcerēties svarīgos Ziemassvētku mirkļus, kas palikuši sirdīs, un gūt arī jaunu iedvesmu un svētku sajūtu.”
Lomās: Dailes teātra 10. Studija un grupa "Sudden Lights".
Radošā komanda: režisors – Jānis Znotiņš; dramaturģe – Ance Muižniece; scenogrāfe un kostīmu māksliniece – Pamela Butāne; muzikālais vadītājs – Juris Vaivods; horeogrāfe – Liene Grava; gaismu māksliniece – Niks Cipruss.