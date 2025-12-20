Breds Pits un Inese de Ramona ir vienādos uzskatos par laulībām. Kad skanēs kāzu zvani?
Breds Pits iepriekš bijis precējies ar Dženiferu Anistoni un Andželinu Džoliju, savukārt Inese de Ramona laulībā ir bijusi vienu reizi.
Lai gan Bredu Pitu un Inesi de Ramon šobrīd vieno īpaši ciešas attiecības, laulība ir solis, no kura abi apzināti atturas. Kā vēsta izdevums “Us Weekly”, pāris ir vienādos uzskatos par savu nākotni un “atrodas uz viena viļņa”, runājot par lēmumu nesteigties pie altāra.
Breds Pits un Inese de Ramona filmas “F1” pirmizrādes vakarā Ņujorkā
Kāds pārim pietuvināts avots izdevumam atklājis, ka trīs gadus ilgajās attiecībās 61 gadu vecais Pits un 32 gadus vecā de Ramona joprojām ir ļoti tuvi un nopietni noskaņoti viens pret otru, pat bez saderināšanās plāniem. “Viņus laulība neinteresē, un šajā jautājumā viņi ir pilnīgā vienprātībā,” norāda viens no avotiem, savukārt cits piebilst: “Pašlaik nekādu kāzu plānu nav. Viņi šajā attiecību posmā ir ļoti laimīgi un nesteidzas.”
Avoti uzsver, ka viena no attiecību stiprajām pusēm ir de Ramonas vēlme saglabāt privātumu. “Inesei nav vēlmes atrasties uzmanības centrā, un tieši to Breds viņā apbrīnoja jau iepazīšanās sākumā,” atklāj kāds no paziņām. Cits avots piebilst, ka pāris apzināti izvēlas pieticīgu dzīvesveidu un ārpus darba cenšas “dzīvot pēc iespējas normālāku dzīvi”.
Breds Pits un Inese de Ramona Venēcijas kinofestivālā 2024
Kopš abu attiecības kļuva zināmas 2022. gada nogalē, viņi bez liekas publicitātes piedzīvojuši vairākus nozīmīgus attiecību pavērsienus – daudz ceļojuši, pirmo reizi kopā parādījušies uz sarkanā paklāja un pagājušajā gadā sākuši dzīvot kopā.
Tomēr abiem ir iepriekšēja laulības pieredze, kas, kā norāda avoti, ietekmējusi viņu kopīgo skatījumu uz attiecībām. Pits iepriekš bijis precējies ar Dženiferu Anistoni un Andželinu Džoliju, ar kuru viņam ir seši bērni, savukārt de Ramona līdz šā gada sākumam bija laulībā ar Polu Vesliju.