"Oskara" pretendentu īsajā sarakstā iekļuvusi Rīgā uzņemta īsfilma
Pilnībā Latvijā uzņemta īsfilma "Extremist" ir iekļauta "Oskara" balvu īsajā sarakstā kategorijā “Labākā īsfilma”.
"Extremist" tapusi Latvijā, un tieši Rīga kļuva par filmas radošo un tehnisko centru. Producentu komandā ir Žana Šapiro un Latvijā bāzēta kompānija "Forma Pro Film", bet izpildproducentu rindās - Holivudas zvaigzne Bens Stillers, "Oskara" laureāts Džons Lešers, kā arī režisors Ramins Bahrani un citi. Filma jau ir ieguvusi Britu Kino un televīzijas mākslas akadēmijas (BAFTA) balvu kā labākā studentu īsfilma, tāpat tika pie īpašās žūrijas balvas.
Filmas iedvesmas avots ir mākslinieces Sašas Skočilenko stāsts – viņa Krievijā tika notiesāta par pretkara vēstījumu izvietošanu uz veikalu cenu zīmēm. Kā viņa pati uzsvēra: “Es esmu priecīga, ka jautājums par represijām un politisko ieslodzījumu Krievijā kļūst redzamāks cilvēkiem ārzemēs.”
Filmas režisors Aleksandrs Moločņikovs bija viens no daudzsološākajiem jaunajiem Krievijas režisoriem – viņš iestudēja operas un baletus Maskavas Lielajā teātrī, kā arī izrādes Maskavas Mākslas teātrī. Taču viņa karjera piedzīvoja strauju pārtraukumu 2022. gadā, kad viņš publiski kritizēja Krievijas karu Ukrainā. Saskaroties ar draudiem, Moločņikovs pārcēlās uz ASV, kur pievienojās Kolumbijas Universitātes režijas programmai un absolvēja to 2025. gadā. Radošajā komantā ir arī operators Mihails Kričmans, trīskārtējs "Camerimage" balvas laureāts un režisora Andreja Zvjaginceva līdzgaitnieks filmās "Левиафан" un "Нелюбовь". Kričmans Krieviju pameta 2022. gadā.
Filmas aktieru sastāvā ir Viktorija Morošņičenko ("Дылда", "Лимонов, баллада об Эдичке"), Tinatina Dalakišvili ("Extraction 2", "Hostages"), 87 gadus vecā veterāne Liliana Malkina, kā arī Artūrs Smoļaņinovs.