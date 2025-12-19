Princis Viljams, kļūstot par karali, plāno mainīt vienu iemīļotu Ziemassvētku tradīciju
Kāds karaļnama iekšējais avots devis mājienu par izmaiņām, kas Ziemassvētku laikā varētu notikt tad, kad princis Viljams kļūs par karali.
Princis Viljams jau iepriekš ir norādījis, ka nākotnē viņa darba kārtībā būs pārmaiņas, un tas varētu skart arī dažas iemīļotas ģimenes tradīcijas.
Gadu desmitiem karaliskā ģimene katros Ziemassvētkos pulcējas Sandringemā, lai kopā svinētu Ziemassvētku dienu. Šī tradīcija parasti ietver pastaigu uz baznīcu, svinīgu dievkalpojumu un kopīgas Ziemassvētku pusdienas. Tiek uzskatīts, ka ģimene kopīgi svin arī Ziemassvētku vakaru, kad apmainās ar dāvanām.
Lai gan karalis Čārlzs savas valdīšanas laikā šo tradīciju ir saglabājis, kāds karaļnama zinātājs uzskata, ka Viljams to varētu mainīt.
Bijušais karaļnama sulainis un nelaiķes princeses Diānas draugs Pols Burels uzskata, ka Velsas princis samazinās svētku vērienu un, iespējams, pat nerīkos Ziemassvētku svinības Sandringemā.
Pols Burels sacīja: “Kad Viljams sēdīsies tronī, tieši viņš vadīs ģimenes Ziemassvētku svinības Sandringemā. Taču tās būs daudz pieticīgākas nekā tagad. Karalis jūtas pienākuma vadīts aicināt visu ģimeni; Viljamam šādas saistības nebūs. Viņš aicinās Midltonu ģimeni un savus tuvākos radiniekus. Iespējams, viņi pat neizmantos Sandringemas namu — tas viņiem var šķist pārāk liels. Anmeras halle, cita muiža šajā īpašumā, būtu piemērotāka un intīmāka vieta viņu Ziemassvētkiem.”
Burels turpināja: “Man šķiet, ka mēs piedzīvojam kāda laikmeta beigas, jo Sandringemai ir sava vieta vēsturē. Tā tika uzcelta Viktorijas laikmetā un kalpoja Viktorijas laika galmam. Es īsti neredzu tās nākotnes pielietojumu, izņemot kā tūrisma objektu.”
Lai gan daudzas karaliskās Ziemassvētku tradīcijas ir labi zināmas, pašas svētku dienas notikumi parasti tiek turēti noslēpumā.
Tomēr karaliskā ģimene katru gadu Ziemassvētku dienā parādās publiski, dodoties pastaigā uz baznīcu, kas parasti noslēdzas ar tikšanos ar sabiedrību.
