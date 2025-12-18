Izbēdzis noziedznieks izliekas par Jēzus piedzimšanas ainas dekorāciju un samulsina pilsētas mēru
Kāds no policijas bēguļojošs imigrants no Āfrikas izvēlējās savdabīgu veidu, kā izvairīties no vajātājiem — viņš mēģināja izlikties par dekorāciju Ziemassvētku ainā Itālijas dienvidu pilsētas Galatones laukumā. Viņam par nelaimi, garām gāja pilsētas mērs.
Ziemassvētku kompozīcijā, kurā attēlota Kristus dzimšanas aina, šķiet, bēglis mēģināja izlikties par vienu no trim Austrumu gudrajiem, taču tomēr nespēja visu laiku nostāvēt nekustīgi, turklāt bija tērpies šim laikmetam ne visai atbilstošā apģērbā.
38 gadus vecais migrants no Ganas bija aizbēdzis no likumsargiem pēc notiesāšanas par uzbrukumu un pretošanos arestam. Boloņas tiesa viņam bija piespriedusi deviņu mēnešu un 15 dienu ieslodzījumu. Bēguļojot no likumsargiem, šis vīrietis šķērsoja visu valsti un nokļuva Galatones pilsētā Itālijas dienvidos.
Viņam par nelaimi, pilsētas mērs Flavio Filoni izrādījās vērīgāks par citiem. Viņš atzina, ka sākotnēji ganieti bija noturējis par vienu no ainas figūrām, līdz nejauši pamanījis, ka šī “figūra” pakustas. Izsauktie policisti aizturēja bēgli.
Kā vēsta plašsaziņas līdzekļi, šis incidents noticis 6. decembrī.