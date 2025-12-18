Izskan šokējoši apgalvojumi: Elvisa Preslija mazmeita esot Džona Travoltas dēla bioloģiskā māte
Priscillas Preslijas bijusī biznesa partnere nākusi klajā ar skaļiem apgalvojumiem, ka aktrise Railija Keofa (rokenrola karaļa Elvisa Preslija un Priscillas Preslijas mazmeita) ir aktiera Džona Travoltas jaunākā dēla Bena bioloģiskā māte.
Kā norāda Bridžita Kruse, Holivudas zvaigzne Džons Travolta un viņa mūžībā aizgājusī sieva Kellija Prestona esot izmantojuši Keofas olšūnas, lai ieņemtu dēlu, kurš piedzima 2010. gadā.
Saskaņā ar prasību Keofa par šo vienošanos esot saņēmusi no 10 000 līdz 20 000 ASV dolāru, kā arī vecu “Jaguar” automašīnu.
Tiek apgalvots, ka 36 gadus vecā Keofa piekritusi nodot savas olšūnas pēc tam, kad viņas māte Liza Marija Preslija, kura nomira 2023. gadā, iepriekš pati esot piedāvājusi savas olšūnas Travoltam un Prestonai. Liza Marija it kā piekritusi palīdzēt pārim pēc tam, kad viņas bijušais vīrs Maikls Lokvuds paziņojis, ka viņiem nav iespējams ieņemt bērnus pašu spēkiem.
Tiesas prasībā arī apgalvots, ka Travolta un Prestona vēlāk atteikušies izmantot Lizas Marijas olšūnas viņas narkotiku lietošanas dēļ. Šie apgalvojumi izklāstīti prasībā, kuru sākotnēji ieguvis izdevums “National Enquirer” un kuru iesnieguši Priscillas Preslijas bijušie līdzgaitnieki — Kruse un Kevins Fiaklo. Abi papildinājuši savu sākotnējo 50 miljonu dolāru prasību pret Priscillas dēlu Navaroni Garibaldi Garsiju, apsūdzot viņu līguma pārkāpšanā.
Saskaņā ar prasību pēc Preslijas nāves “visa Presliju ģimene sacentās par mantojuma kontroli un izmaksām, izmantojot prasītājus Krusi un Fiaklo gan kā sarunu vedējus, gan starpniekus”.
Priscillas advokāts Mārtijs Singers kategoriski noliedza apgalvojumus pret viņas mazmeitu. “Šiem jaunajiem, kliedzošajiem apgalvojumiem nav pilnīgi nekāda sakara ar šīs lietas būtību,” piebilda advokāts, nosaucot tos par apkaunojošiem.
Travolta un Prestona kopā audzināja trīs bērnus — Džetu, kurš traģiski gāja bojā 2009. gadā 16 gadu vecumā, Ellu Blū (25) un Benu (15). Pāris apprecējās 1991. gadā un bija kopā līdz Prestonas nāvei 2020. gadā no krūts vēža.
Savukārt Railija Keofa kopš 2015. gada ir precējusies ar Benu Smitu-Pītersenu. Pārim ir trīs gadus veca meita Tupelo un vēl viens bērns, kurš piedzima 2025. gada sākumā.