"Mēs nocēlām jūsu meiteni!" divas ASV veikalu ķēdes "zaudē prātu" interneta skaistules dēļ
“GameStop” — ASV videospēļu mazumtirdzniecības tīkls, kas specializējas spēļu, spēļu konsoļu un aksesuāru tirdzniecībā — sociālajos tīklos ironiski pasludinājis sevi par “to, kurš aizvilina tavu meiteni”.
Uzņēmums platformā “X” publicēja reklāmu ar influenceri Railiju Hantliju, kura iepriekš kļuva populāra, piedaloties “Best Buy” — lielā ASV elektronikas mazumtirgotāja — reklāmās vietnē “TikTok”.
“Mēs nozagām tavu meiteni, “BestBuy,” paziņoja “GameStop”.
28 sekundes garajā video Hantlija skaidro, kā klienti var “GameStop” veikalos nodot savas vecās spēļu konsoles, aksesuārus un videospēles apmaiņā pret skaidru naudu vai veikala kredītu.
Kā norāda “GameStop” fanu forums, Hantlija iepriekš strādājusi “Best Buy” un kļuvusi pazīstama ar saviem “TikTok” video par šo elektronikas gigantu, līdz vēlāk tika uzaicināta piedalīties uzņēmuma reklāmās.
2024. gada jūlijā Hantlija paziņoja, ka pametusi darbu “Best Buy”. “Starp citu, šis ir mans paziņojums, ka esmu aizgājusi no darba,” viņa toreiz rakstīja. Pašlaik viņai “TikTok” platformā ir vairāk nekā 717 tūkstoši sekotāju.
“GameStop” un “Best Buy” jau ilgstoši konkurē savā starpā, galvenokārt videospēļu cenu un pārdošanas jomā. “Best Buy” pagaidām nav komentējis “GameStop” izaicinošo soli.
Tikmēr viens klients nesen īpaši veiksmīgi izmantojis “GameStop” apmaiņas politiku. Šomēnes kāds pircējs veikalā “Grapevine”, Teksasas štatā, uzstādīja rekordu par vērtīgāko maiņas darījumu uzņēmuma vēsturē.
Kā norāda “GameStop”, 1. decembrī klients apmaiņai iesniedza PSA 10 Holo Gengar Pokémon kartīti. Uzņēmums, balstoties uz tirgus vērtējumu 33 883 ASV dolāru apmērā, klientam izmaksāja 30 494,70 dolārus.