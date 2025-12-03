Izdemolēja plauktus, piedzērās un "atlūza" tualetē - alkohola veikalā atrod stipri iereibušu jenotu
ASV Virdžīnijas štatā kādā alkohola tirdzniecības vietā atrasts stipri iereibis jenots, kurš pēc veikala plauktu izdemolēšanas un grādīgo dzērienu nobaudīšanas tualetē bija zaudējis samaņu.
Veikala "Ashland ABC Store" darbinieki atraduši dzīvnieku bezsamaņā veikala labierīcībās.
Hanoveras apgabala Dzīvnieku aizsardzības un patversmes dienests informē, ka, spriežot pēc notikuma vietā redzamā, jenots bija apgāzis un saplēsis vairākas pudeles, pagaršojot dažāda veida alkoholisko dzērienu saturu, līdz beidzot saļimis.
Atbildīgo dienestu pārstāvji stipri iereibušo dzīvnieku nogādāja patversmē, lai tas varētu izgulēt reibumu. Pēc vairāku stundu miega jenots, kuram netika konstatētas citas kaites, tika palaists atpakaļ savvaļā.
Dienests sociālajā tīklā "Facebook" situāciju komentējis ar humoru, norādot, ka dzīvnieks ticis cauri sveikā vien ar paģirām un "dažām neveiksmīgām dzīves izvēlēm".
"Ceram, ka jenots sapratis – ielaušanās un demolēšana nav risinājums," teikts dienesta paziņojumā.