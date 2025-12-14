Nedēļas jaunumi "Tet TV+" - aizraujošs un smieklīgs seriāls, Padingtona piedzīvojumi un vampīri krēslā
"Tet TV+" izklaides platformā, kas pieejama arī "Tet TV", šonedēļ skatieties seriālus "The Chair Company", "Lācēna Padingtona piedzīvojumi" un "Kas notiek krēslā".
Atklāt noslēpumus
"The Chair Company" ir viens no gada spilgtākajiem HBO seriāliem – absurda komēdija, kas pārtop par paranoisku trilleri.
Seriāla stāsts seko Viljamam Ronaldam Trosperam, kas pēc pazemojoša incidenta darba prezentācijā sāk izmeklēt noslēpumainu sazvērestību. No šķietami banālas epizodes izaug stāsts par korporatīvu noslēpumu tīklu, kurā iesaistīti ģimenes locekļi, kolēģi un pat krēslu ražotāji. "The Chair Company" prasmīgi savieno cringe comedy ar mistērijas un trillera elementiem, radot unikālu atmosfēru – skatītājs vienlaikus smejas un jūt spriedzi. Seriāls guva arī komerciālus panākumus – 1,4 miljoni skatītāju pirmajā vakarā bija HBO lielākais komēdijas debijas rādītājs pēdējo piecu gadu laikā.
Priecē Padingtons
Visā pasaulē slavenā lācēna piedzīvojumi – arī animācijas seriālā!
Seriāls "Lācēna Padingtona piedzīvojumi" ("The Adventures of Paddington") stāsta par mazo lācīti, kas raksta vēstules savai tantei, stāstot, kā tad nu katrā dienā viņam klājies. Franču un angļu kopražojuma seriālam ir jau trīs sezonas un 113 sērijas un pirms dažiem gadiem pat iegūta Emmy balva kā labākajai pirmsskolas vecuma bērniem domātajai pārraidei.
Ko vampīri dara krēslā
"Kas notiek krēslā" ("What We Do in the Shadows") ir neparastā stilā uzņemts humorseriāls par vampīru dzīvi.
Vampīri Nandors, Laslo un Nadja kopā ar enerģētisko vampīru Kolinu Robinsonu dzīvo kopīgā rezidencē, kuru uztur Nandora kalps Giljermo. Vampīri regulāri sastopas ar mūsdienu pasaules izaicinājumiem un citiem pārdabiskiem radījumiem, kamēr Giljermo cenšas sabalansēt savu lojalitāti Nandoram ar vēlmi kļūt par vampīru, ko sarežģī viņa izcelsme – viņš ir vampīru mednieka van Helsinga pēcnācējs.
Seriāla, kas ticis pie 35 prestižajām "Emmy" nominācijām, pirmās piecas sezonas skatieties Tet televīzijas sadaļā "Filmas un seriāli" latviešu, angļu, krievu vai lietuviešu valodā ar subtitriem igauņu valodā.