Dziedātājs Aivo Oskis izkopis pārsteidzošu hobiju - viņš darina Adventes vainagus
Aivo Oskis, kuru daudzi iepazina 2018. gadā, kad viņš piedalījās šovā "X faktors", jau vairākus gadus aktīvi darbojas Latvijas mūzikas vidē. Nesen kļuva zināms, ka dziedātājs startēs "Supernovā" ar dziesmu "Walking Out". Bet ne visi zina, ka Aivo piemīt arī vēl viens talants – adventē viņš pats ar rokām darina vainagus.
Izrādās, ka Aivo adventes laikā pārtop par īstu rokdarbnieku – viņš pats gatavo vainagus. Kā vēsta žurnāls "Kas Jauns", šī nodarbe aizsākās, iedvesmojoties no omītes Zentas, kura vienmēr bijusi čakla un radoša. Tieši viņas piemērs pamudināja Aivo pamēģināt ko jaunu. Tagad abi jau gadiem apmainās ar savu paštaisīto vainagu bildēm, un Aivo tas šķiet īpaši mīļš veids, kā saglabāt saikni un svētku gaidīšanas sajūtu.
Pirmais vainags izdevās negaidīti glīts, un tas viņu tikai iedrošināja turpināt. Nu jau pagājuši četri gadi, un vainagu darināšana kļuvusi par neatņemamu viņa decembra tradīciju. Sākumā Aivo mācījās visu no nulles – meklēja idejas Pinterest, domāja, kā pareizi aptīt egļu zarus, kā noslēpt diegus un veidot skaistu formu. Un pacietība drīz vien atmaksājās: rezultāti bija tik labi, ka draugi nereti nespēj noticēt, ka vainagus darinājis tieši Aivo, nevis profesionālis.
Aivo ideju vienmēr ir daudz, taču darbs prasa laiku – visilgāk aizņem materiālu sagāde, sākot no dekoru meklēšanas veikalos līdz došanās uz mežu pēc zaļumiem. Pats darināšanas process ilgstot apmēram stundu. Aivo smej, ka vieglas ir tikai pirmās piecas minūtes, pēc tam jābruņojas ar pacietību. Taču tieši šī nodarbe viņam sniedz sajūtu, ka svētki tuvojas pa īstam. Gadu gaitā šis hobijs pārvērties par mīļu rituālu. Vislabprātāk Aivo vainagus veido kopā ar ģimeni vai draugiem – tad darbs kļūst par kopā būšanu, sarunām un mazajiem svētku brīžiem. Un, lai cik aizņemts būtu viņa grafiks, īpaši gatavojoties Supernovai, adventē Aivo mājās vienmēr top vismaz viens vainags.