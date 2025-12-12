Noskaidrota šova "Caur ērkšķiem uz..." septītās sezonas uzvarētāja
Pārmaiņas veicinošā sociālā projekta "Caur ērkšķiem uz..." septītās sezonas izskaņā trīs finālistes - Inesi, Elīni un Ilzi - sveica gan projekta veidotāji, gan projektā sastaptās cīņu biedres. Pēc dalībnieču balsojuma noskaidrojās, ka pirmo vietu projektā iegūst manāmi uzplaukusī Elīne. Otro otro vietu ieguva šerpā Inese, bet trešo - kolorītā Ilze.
Fināla pasākums notika gleznainā vietā "Zirgzandales", kas pazīstama kā iecienīta svinību un kāzu norises vieta. Šī simboliskā vieta kalpoja par fonu dalībnieču apņēmībai teikt "jā" jaunam, stabilam dzīves posmam. Finālistes šajā dienā atkal satikās ar iepriekš izbalsotajām projekta dāmām, kuru loma bija izšķiroša, nosakot vietu sadalījumu.
Elīne atklāja, ka vissvarīgākā atziņa, ko viņa guvusi, ir spēja virzīties uz priekšu, pat izjūtot milzīgas bailes un trauksmi. Viņa uzsvēra savu izturību, sakot, ka spēj darboties un augt, neskatoties uz iekšējo drebēšanu un vēlmi atkāpties. Savukārt Inese dalījās pārliecībā, ka šodien viņa ir pilnīgi cits cilvēks, salīdzinot ar sevi projekta sākumā, kad viņa piedalījās ar trim promilēm asinīs. Pašreizējā, daudz pārliecinātākā un stabilākā Inese tagad ar ironiju vēlētos dot stingru pamācību savai agrākajai versijai. Ilze, kuras nokļūšana finālā bija visai pretrunīga nopirktās imunitātes dēļ, uzsvēra, ka projekts ir iedevis viņai pamatīgāku dzīves būvēšanas pamatu. Viņa skaidri norādīja, ka viņu vairs neinteresē alkohola lietošana, bet gan iekšējā miera atrašana un pašpārliecinātības stiprināšana.
Uzvarētāja tika noskaidrota slēgtā balsojumā, kurā piedalījās pašas dalībnieces, izvērtējot, kura no finālistēm ir piedzīvojusi visnozīmīgāko izaugsmi. Balsojuma punktu summa bija izšķiroša, turklāt Inese bija vienīgā no finālistēm, kura pirmo vietu novēlēja nevis sev, bet gan citai dalībniecei – Elīnei. Par "Ērkšķu" 7. sezonas uzvarētāju kļuva Elīne, kura savā pateicības runā solīja, ka šis ir tikai sākums. Visas trīs dāmas saņēma atbalsta balvas, kas ietvēra psihologu konsultācijas, apmācību iespējas un skaistumkopšanas pakalpojumus, lai turpinātu uzsākto ceļu.
Projekta "Caur ērkšķiem uz..." septītās sezonas dalībnieces
