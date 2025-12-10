Vēl viena valsts paziņojusi, ka boikotēs Eirovīziju
Vēl viena Eiropas valsts paziņojusi, ka pievienosies vēl četrām valstīm, kas Izraēlas dalības dēļ grasās boikotēt nākamā gada Eirovīzijas dziesmu konkursu.
Līdz šim par šādu lēmumu paziņojusi Īrija, Nīderlande, Slovēnija un Spānija, bet šodien par to raidorganizācijai RUV paziņojusi arī Islande. Lai pieņemtu savu lēmumu, Islandes raidorganizācijas valde tikās trešdien.
Pēc tās noslēguma raidorganizācija paziņojumā norādīja, ka "ņemot vērā sabiedriskās debates šajā valstī, ir skaidrs, ka saistībā ar Izraēlas dalību Eirovīzijā nebūs ne prieka, nedz miera". "Tāpēc RUV šodien ir nolēmusi paziņot EBU, ka RUV nākamgad Eirovīzijā nepiedalīsies," teikts paziņojumā.
Pagājušajā nedēļā EBU sanāca uz ģenerālās asamblejas sanāksmi, lai apspriestu bažas par Izraēlas dalību. Reaģējot uz apsūdzībām, ka Izraēla manipulējusi ar balsojumu par labu saviem dalībniekiem, EBU locekļi nobalsoja par stingrākiem konkursa balsošanas noteikumiem, bet nespēra nekādus soļus, lai kādu raidorganizāciju izslēgtu no konkursa.
Trešdien bija pēdējā diena, kad valstu raidorganizācijām bija jāpaziņo, vai tās plāno piedalīties konkursā. Galīgais konkursa valstu saraksts tiks publicēts pirms Ziemassvētkiem, apliecināja EBU.