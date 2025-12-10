Olga Rajecka prezentē jaunumus "Ezīša kofīšopā"; 04.12.2025.
4.decembrī Krišjāņa Barona ielas "Ezīša kofīšopā" norisinājās dziedātājas Olgas Rajeckas jaunumu prezentācijas pasākums.
Olgas Rajeckas znots DJ Buba iegriež ballīti sievasmātes pasākumā
Atzīmējot, ka dziedātājai Olgai Rajeckai ir tik daudz enerģijas, lai izziņotu pat vairākus jaunus projektus, viņas znots Raitis Lapāns jeb DJ Buba nesen sarīkoja kārtīgu dīdžejsetu, kurā skanēja arī Olgas dziesmas.
Burziņš notika pagājušajā ceturtdienā, daudziem viesiem - skatuves partneriem, talantu šovu jaunajai paaudzei, atbalstītājiem un vienkārši draugiem – pulcējoties "Ezīša kofīšopā". Netrūka ne jautras atmosfēras, ne pašas ballītes, ko pēc dāsnas fotosesijas kopā ar mākslinieci uz pāris stundām iegrieza Olgas znots.
Kā raksta žurnāls "Kas Jauns", klāt, protams, bija arī Olgas meita Marija Migliniece-Lapāne, kas Raita sieva ir jau trīs gadus.
Olga Rajecka saviem draugiem, skatuves kolēģiem un ģimenei prezentēja vairākus svarīgus jaunumus: jaunu videoklipu, kas tapis kopā ar grupu "Pērle", vinila plati "Labirints", jaunas dziesmas un, protams, savus Vecgada koncertus, kuri četrus vakarus – no 27. līdz 30. decembrim – izskanēs kultūras centrā "Ulbrokas pērle".