Leonardo Dikaprio beidzot atklāj, kāpēc publikā vienmēr slēpj savu seju
Viņš ieguva pasaules slavu 20 gadu vecumā pēc filmas "Titāniks" panākumiem. Taču, ja Leonardo Dikaprio varētu izlemt pats, viņš labprātāk paliktu ārpus uzmanības loka tik daudz, cik vien iespējams.
51 gadu vecais Dikaprio intervijā "Time" aprakstīja savas grūtības līdzsvarot dzīvi kā plaši atpazīstamam aktierim ar vēlmi saglabāt privātumu. "Visu savu pieaugušo dzīvi esmu mēģinājis saglabāt līdzsvaru," viņš sacīja. "Un joprojām neesmu eksperts. Man šķiet, ka mana vienkāršā filozofija ir: iznāc sabiedrībā tikai tad, ja tev ir ko teikt vai parādīt. Pretējā gadījumā - pazūdi, cik vien iespējams."
"Es domāju: Labi, kā lai man ir ilga karjera? Jo man patīk tas, ko daru, un šķiet, ka labākais veids, kā to saglabāt, ir - nebūt cilvēkiem acu priekšā." Šī atbilde sniedz skaidrojumu, kāpēc Dikaprio parasti cenšas slēpt savu identitāti, dodoties sabiedrībā, raksta "Daily Mail".
Holivudas elks šķiet nekad neiziet sabiedrībā bez sava sejas slēpšanas - parasti ar cepuri, saules brillēs vai sejas masku. Dikaprio sāka valkāt sejas masku Covid-19 pandēmijas laikā, un kopš tā laika viņš to iekļāvis savā ikdienas garderobē.
Šie aksesuāri kļuvuši par tik neatņemamu viņa garderobes sastāvdaļu, ka pat slavenību kāzu ceremonija nespēja viņu atturēt no uzticamās cepures.
Leonardo DiCaprio was spotted heading to Jeff Bezos and Lauren Sanchez’s wedding today. pic.twitter.com/kuWblFoM5c— Leonardo DiCaprio Fan (@dicapriofans) June 27, 2025
Apmeklējot Džefa Bezosa un Lorenas Sančesas kāzas šī gada sākumā, Dikaprio tika nofotografēts, izejot no viesnīcas smokingā un cepurē, kas stingri uzrauta pār seju. Tomēr, kad jāsāk pildīt profesionālie pienākumi, Dikaprio sejas aizsegus noņem.
Slavas un privātuma tēma ir jautājums, ko Dikaprio uzdod jau gadiem. 2016. gada intervijā izdevumam "Deadline" Dikaprio atsauca atmiņā anonimitātes zaudēšanu pēc filmas, kad viņam tika jautāts, vai slavas sniegtie ieguvumi ir tā vērti, lai būtu uzreiz atpazīstams.
"Pirms "Titānika" man nebija nekādas nojausmas, ko tas viss nozīmē. Tas bija šokējoši. Cilvēki teica: "Vai tu saproti, cik liela ir šī filma?" Es teicu: "Jā, tā ir liela. Tā ir liela filma." Viņi saka: "Nē. Nē. Nē, tā ir pati lielākā filma." Un es tāds: "Nu, ko tas nozīmē? Tā ir liela." Viņi saka: "Nē. Nē. Nē, tu nesaproti. Tu nesaproti, ko tas nozīmē." Es nodomāju - labi, lieliski, tā nopelnīja daudz naudas, un cilvēki to skatās."
Pēc tam viņa dzīvē pilnībā mainījās. "Visa mana dzīve kļuva par kaut ko tādu, kas vairs nebija saistīts ar aktiermākslu," viņš sacīja par notikumiem pēc "Titānika". ""Titāniks" mums ar Keitu Vinsletu lielā mērā bija eksperiments. Mēs abi bijām filmējušies neatkarīgajās filmās. Man viņa ļoti patika kā aktrise, un viņa teica: "Darām to kopā, mēs to varam"."
"Mēs to izdarījām, un tas kļuva par kaut ko tādu, ko mēs nekad nebūtu varējuši paredzēt," viņš turpināja. "Mēs nekad neprognozējām, ka filma kļūs par to, kas tā ir, un es nodomāju: "Labi. Lai viss tas mazliet norimst, un tad atgriezīsimies... atradīsim kaut ko, kas..." Es zināju, ka tas prasīs pielāgošanos. Es apzinājos, ka no manis gaida noteiktas lietas, un zināju, ka man jāatgriežas pie saviem sākotnējiem nodomiem."
"Titāniks" uzreiz kļuva par kritiķu atzītu darbu. Filma sākotnējā iznākšanas periodā nopelnīja gandrīz 2 miljardus dolāru, un kopš tā laika, pateicoties vairākkārtējai atkārtotai izrādīšanai, ir pārsniegusi arī šo summu.
Filmai vairākus gadus piederēja visu laiku ienesīgākās filmas tituls, līdz to pārspēja 2009. gada zinātniskās fantastikas filma "Avatar", ko arī režisēja Džeimss Kamerons. "Titāniks" tika nominēts 14 Amerikas Kinoakadēmijas balvām un ieguva 11, tostarp balvu par labāko filmu.