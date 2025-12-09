Tramps esot pilnībā informēts par citplanētiešiem, apgalvo bijušais ASV gaisa spēku majors
ASV prezidents Donalds Tramps, kā tiek apgalvots, esot “pilnībā informēts” par to, ko ASV valdība slēpj saistībā ar NLO un ārpuszemes dzīvības esamību cilvēku vidū.
Nesenā intervijā trauksmes cēlējs un bijušais ASV gaisa spēku majors Deivids Grušs apgalvoja, ka Tramps saņēmis ziņojumus par avarējušiem kosmiskajiem kuģiem un ASV iegūtām necilvēciskas izcelsmes atliekām, kā arī par šo būtņu izcelsmi un nolūkiem.
Grušs, kurš šobrīd ir Kongresa UAP (neidentificēto anomālo parādību) darba grupas konsultants, sacīja, ka prezidents varētu kļūt par “visietekmīgāko līderi pasaules vēsturē”, ja publiski atklātu to, ko ASV slēpj par citplanētiešiem.
“Šīs administrācijas pārstāvji labi apzinās realitāti. Arī prezidents ļoti labi pārzina šo tēmu,” intervijā FOX News sacīja Grušs.
Līdz šim gan Baltā nama administrācijas, gan ASV militāristi, gan NASA ir nolieguši, ka cilvēce būtu jebkad nonākusi kontaktā ar citplanētiešu dzīvību vai atguvusi ārpuszemes tehnoloģijas no avarējušiem NLO. Nekad publiski nav demonstrēti fiziski pierādījumi, kas apstiprinātu civilpersonu, zinātnieku un militārpersonu desmitgadēm stāstītos gadījumus par tikšanos ar būtnēm no citām pasaulēm.
Tomēr Grušs apgalvo, ka ASV militārie spēki ne tikai atguvuši NLO un citplanētiešu ķermeņus, bet viņš pats ar savām acīm redzējis izlūkošanas ziņojumus, datus un pat fotogrāfijas ar necilvēciskām būtnēm.
Trauksmes cēlējs arī esot informējis Kongresa locekļus, ka Tramps savas pirmās prezidentūras laikā ticis informēts par vairāku citplanētiešu rases eksistenci un pat par to, ka viena no tām krustojoties ar cilvēkiem.
Grušs 14 gadus dienēja gaisa spēkos, bet vēlāk strādāja Nacionālajā izlūkošanas biroja (NRO) vadībā, kas armijai izstrādā un palaiž novērošanas satelītus. No 2019. līdz 2021. gadam viņš pārstāvēja NRO UAP darba grupā, taču vēlāk kļuva par trauksmes cēlēju, jo, kā apgalvo, daļa valdības institūciju esot slēpušas informāciju Kongresam par ārpuszemes jautājumiem.
2023. gadā Grušs liecināja Kongresā, norādot, ka slepenas valdības struktūras jau gadu desmitiem nodarbinot NLO atgūšanas un reversās inženierijas programmas. Savukārt 2024. gada septembrī podkāstā, kad Trampam — tobrīd kandidātam — jautāja, vai viņš atslepenotu materiālus par citplanētiešiem, Tramps atbildēja: “Protams, es to izdarīšu. Es to gribētu. Man tas būtu jādara.”
Savukārt Misūri kongresmenis Ēriks Barlisons iepriekš publiski apstiprināja Gruša apgalvojumus par vismaz četrām citplanētiešu rasēm, par kurām cilvēcei jau esot zināšanas. Barlisons sacīja, ka Grušs Trampam esot stāstījis par rasi, ko dēvē par “Nordikiem” — cilvēkveidīgiem, gaišādainiem un gaišmatainiem citplanētiešiem, kas radījuši hibrīdus starp cilvēkiem un citām būtnēm.
“Nordu civilizācija esot tikai dažus simtus gadu tehnoloģiski attīstītāka par mums, nevis tūkstošiem,” teica kongresmenis intervijā platformā “X”. Viņš arī piebilda: “Grušs apgalvo, ka pasaulē dzīvo citplanētiešu–cilvēku hibrīdi.”
Grušs aprakstījis arī citu rasi — “Pelēkos” — kas esot tūkstošiem gadu pārāka par cilvēci. Šīs būtnes, īsas, ar pelēku ādu un lielām melnām acīm, esot saistītas ar kuģiem, kas spēj pārvarēt gravitāciju un vadīt tehnoloģijas ar prāta spēku.
Par šo būtņu nolūkiem Grušs sacīja, ka ASV novērojusi “visdažādāko aktivitāti”. “Mēs līdz galam nesaprotam viņu nodomus. Iespējams, viņus interesē mūsu ģenētiskie resursi. Varbūt Zeme viņiem ir kā tāds “Juras parks”,” viņš sacīja.
Konsultants piebilda, ka ASV esot slepenā tehnoloģiju sacensībā ar Krieviju un Ķīnu, kas arī esot tikušas pie avarējušiem ārpuszemes kuģiem un mēģina tos kopēt.
Lai gan Grušs uzskata, ka Tramps varētu publiskot klasificētos ziņojumus par ārpuszemes programmām, Tramps iepriekš paudis skepsi par NLO konspirācijām. “Gudri un uzticami cilvēki saka, ka kaut kas tur tiešām ir, un tas būtu loģiski. Bet mani tas nekad nav pārliecinājis,” 2024. gada jūnijā sacīja Tramps.
Neskatoties uz šaubām, Grušs apgalvo, ka Baltais nams esot motivēts “darīt pareizo lietu” un publiskot Kongresa rīcībā esošo informāciju par NLO, kas saņemta no trauksmes cēlējiem.