Seriāla "Emīlija Parīzē" zvaigzne arestēts Japānā par iespējamu narkotiku kontrabandu. Policija pie viņa atradusi "kristālisku vielu"
Populārā “Netflix” seriāla “Emīlija Parīzē” aktieris Džeremijs O. Hariss nonācis cietumā Japānā. Viņš apcietināts aizdomās par narkotiku kontrabandu. Zvaigznes somā likumsargi atraduši “kristālisku vietu”.
Seriāla “Emīlija Parīzē” aktieri Džeremiju O. Harisu apcietināja pēc aizturēšanas Naha lidostā Okinavā. Vietējie plašsaziņas līdzekļi ziņo, ka 36 gadus vecais “Tony” balvai nominētais dramaturgs pieķerts ar kristālisku vielu pleca somā. Varasiestādes norādījušas, ka viela uzrādījusi pozitīvu rezultātu uz MDMA (ecstasy) un tās svars esot bijis aptuveni 780 mg — ievērojami vairāk nekā varētu tikt izmantots izklaides nolūkiem. Okinavas prokuratūra no muitas amatpersonām saņēmusi kriminālapsūdzību.
Japānas amatpersonas pagaidām nav apstiprinājušas, vai Hariss ir sniedzis oficiālu atbildi uz apsūdzībām un nolīdzis sev advokātu. Aktieris tiek turēts apcietinājumā jau kopš 16. novembra, kamēr turpinās izmeklēšana.
Džeremijs O. Hariss ieguva plašu atpazīstamību ar lugu “Slave Play” — ārkārtīgi veiksmīgu Brodvejas iestudējumu, kas saņēmis visvairāk “Tony” nomināciju balvu ceremonijas vēsturē. Vēlāk viņš iestudēja izrādes Londonas Vestendā, kas bija paredzētas īpaši auditorijai, kura sevi identificē kā melnādainu.
Pavisam nesen Hariss bija gaidāms Sarkanās jūras starptautiskajā kinofestivālā Saūda Arābijā, lai reklamētu filmu “Erupcja”, kurā spēlē kopā ar Čārliju XCX. Viņš ir scenārija līdzautors un darbojies arī filmas producēšanā. Harisa paredzētā dalība festivālā klusām tika svītrota no programmas. Organizatori nav snieguši nekādu papildu informāciju.
Aktierim ir regulāra loma “Netflix” seriālā “Emīlija Parīzē”, kur viņš atveido Gregoriju Eliotu Diprē — augsta līmeņa modes dizaineri, kurš sacenšas ar Emīliju (Lilija Kolinsa) Parīzes modes pasaulē. Hariss redzams seriāla otrajā, trešajā un ceturtajā sezonā.
Japāna ir pazīstama ar vieniem no stingrākajiem narkotiku likumiem pasaulē, un varasiestādes aktīvi izmeklē pat nelielas vielu glabāšanas epizodes. Valsts ir slavena ar ilgstošu aizturēšanu izmeklēšanas laikā. Notiesāšana par šāda veida nodarījumiem var novest pie vairāku gadu cietumsoda, taču Japānā par narkotiku noziegumiem nāvessods netiek piemērots.