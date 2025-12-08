"Brīnumskapja" Ziemassvētku koncertizrāde "Ķekata, ļekata"
2025. gada 7. decembrī ar izrādi Dzintaru koncertzāles mazajā zālē ieskandināta “Brīnumskapja” Ziemassvētku koncertizrādes “Ķekata, ļekata” turneja.
FOTO: "Brīnumskapis" ieskandina Ziemassvētku koncertizrādes “Ķekata, ļekata” turneju
Svētdien, 7. decembrī, ar izrādi Dzintaru koncertzāles mazajā zālē ieskandināta “Brīnumskapja” Ziemassvētku koncertizrādes “Ķekata, ļekata” turneja.
Bērni un viņu vecāki šajā pēcpusdienā baudīja mūziķu Ingus Ulmaņa, Aigara Voitišķa, Andra Sējāna, Karīnas Rasas, Roberta Rasas, Anrija Grinberga un Egijas Abarovičas izrādi, par kuru Ingus Ulmanis teic: “Ar “Brīnumskapi” cenšamies vienot paaudzes, ar savu skatījumu nenoliedzot nevienu no uzskatiem. Tamdēļ arī tam dots nosaukums “Ķekata”, kuram ir senā sajūta, kad ļaudis pārģērbās par dzīvniekiem, siena gubu vai pat pašu Nāvi un devās ciemos, lai priecinātu ļaudis tumšajā pirmssvētku laikā. Blakus ”Ķekatai” piedzimusi “Ļekata”, kas mūs aizved uz nebēdnīgu rotaļu mūsdienās Ziemassvētku laikā.”
Nākamās “Ķekata-ļekata” izrādes notiks:
- 14. decembrī Liepājas olimpiskajā centrā
- 21. decembrī Jelgavas pils Aulā
- 22. decembrī Ādažu kultūras centrā
- 26. decembrī Cēsu koncertzālē
- 28. decembrī kultūras centrā “Ulbrokas pērle”
- 28. decembrī Baložu kultūras namā
- 29. decembrī VEF Kultūras pilī
- 30. decembrī Jēkabpilī, Krustpils kultūras centrā
- 18. janvārī Ogres novada kultūras centrā.