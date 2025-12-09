Reperu Ozola un Sudrabu Sirds koncerts "Dubultslazds"
No pagalmiem līdz zvaigžņu statusam. Reperu Ozola un Sudrabu Sirds draudzība jau 18 gadu garumā
Latvijas hiphopa skatuve šoruden piedzīvoja vienu no gada spilgtākajiem mirkļiem - 22. novembrī koncertzālē "Palladium" notika šovs "Dubultslazds", kurā uz vienas skatuves satikās divi leģendāri vārdi: Ozols un Sudrabu Sirds.
Publika vēl ilgi runās par šo vakaru, jo tas bija vizuāli iespaidīgs, enerģijas pilns un ar to īpašo “Latvijas repa vēstures” sajūtu. Sudrabu Sirds sarunā ar žurnālu "Kas Jauns" atceras, ka Ozolu pamanījis jau bērnībā, laikā, kad reps Latvijā bija pavisam jauns un Ozols bija leģenda, par kuru runāja pagalmos. Viņš ironiski joko, ka tas bijis “viens no tiem variantiem, kad Ozols pats nezina, cik viņam bērnu ir, un kāds vienkārši viņam uzrodas”. Pirmā kopīgā sadarbība gan notika tikai 2018. gadā, bet draudzība saglabājusies arī tad, kad Sudrabu Sirds dzīvoja Lielbritānijā, kamēr Ozols turpināja darboties Latvijā.
Neparastās dāvanas
Abi reperi gadu gaitā pieredzējuši dažādas fanu emocijas, un dažas dāvanas palikušas atmiņā uz mūžu. Ozols reiz saņēmis pavisam neparastu pārsteigumu – čiekurus. Ne ziedus, ne kartīti, bet tieši meža čiekurus, kuru nozīmi neviens tā arī nav sapratis, taču viņš tos atceras vēl šodien. Savukārt Sudrabu Sirds piedzīvoja mistisku epizodi, kad kāda fane viņam uzdāvināja koši sarkanu plīša lācīti ar īpaši spilgtu, teju mistisku auru. Reperis atzīst, ka sajūta bijusi tik dīvaina, ka labāk no lācīša bijis atbrīvoties.
Īpašie talanti
Sarunā ar žurnālu "Kas Jauns" abi dalās arī ar saviem talantiem ārpus skatuves. Ozols lepojas ar apģērba dizainu un savu ikonisko zīmolu "O’79", kas atgriezīsies 2026. gadā, kad albumam "Cieņa un mīlestība" apritēs 25 gadi. Viņš jokojot piebilst, viņa talants ir “taisīt naudu un locīt drēbes”, un viņš pat gludina banknotes, lai viss izskatītos kārtīgi. Savukārt Sudrabu Sirds smej, ka viņa īpašais talants ir “kniebties”, ko sieva novērtējot tikpat augstu kā repu, lai gan pats nav pārliecināts, vai salīdzinājums ir taisnīgs, jo: “Es neesmu drošs, ka viņa manu repu saprot.”
Runājot par attiecībām, abi reperi tomēr ir pārsteidzoši tieši. Lai arī pēc koncertiem viņiem apkārt virmo sieviešu uzmanība, mājās valda cita kārtība. “Mēs esam legit vīri,” viņi saka ar smaidu, uzsverot, ka privātajā dzīvē svarīgs ir miers un savstarpēja uzticēšanās. Koncerti nāk un iet, fanu uzmanība mainās kā laikapstākļi, bet viņu privātajā dzīvē valda stabilitāte, kas dod brīvību radīt, doties turnejās un atkal atgriezties mājās, kur viss nostājas savās vietās. Tieši šī stabilitāte ir viņu spēks – būt uz skatuves ar pilnu jaudu un vienlaikus saglabāt mieru ikdienā.