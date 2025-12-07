20 gadu neredzēta rota ar neparastu vēsturi. Kas zināms par princeses Ketrīnas pirmoreiz galvā uzlikto Orientālā loka kroni?
Velsas princese Ketrīna šonedēļ pārsteidza karaļnama fanus, Vindzoras pils banketā ierodoties modes nama "Jenny Packham" vakarkleitā, ko bija papildinājusi ar nekad iepriekš nenēsātu karalisku diadēmu.
Princese Ketrīna kopā ar vīru princi Viljamu pievienojās karalim Čārlzam un karalienei Kamillai valsts banketā, kas tika rīkots par godu Vācijas valsts vizītei. Ketrīna bija izvēlējusies piegulošu violetas krāsas garo vakarkleitu ar mirdzumiem un asimetrisku griezumu, ko papildināja plūstošs un gaisīgs apmetnis. Šo tērpu radījusi britu modes dizainere Dženija Pakhema. Izsmalcinātajai kleitai princese bija pieskaņojusi diadēmu, kādu nekad agrāk nebija likusi galvā.
Princese Ketrīna banketā par godu Vācijas valsts vizītei 2025. gada 3. decembrī
Vācijas valsts banketam Ketrīna izvēlējusies karalienes Viktorijas Orientālā loka diadēmu, kas izgatavota no briljantiem un rubīniem, kuru 1853. gadā Viņas Majestātei bija dizainējis viņas vācu izcelsmes vīrs princis Alberts.
Ketrīna savu izsmalcināto koptēlu bija noslēgusi ar karalienei Elizabetei II piederējušiem auskariem, kā arī Karaliskās ģimenes ordeni un Karaliskā Viktorijas ordeņa Lielā krusta lentu un zvaigzni. Šīs diadēmas likšana galvā iezīmē lielas pārmaiņas, jo princese Ketrīna valsts banketiem līdz šim parasti izvēlējās “Lover’s Knot” diadēmu, kas savulaik bija mīļākais kronis viņas vīramātei princesei Diānai.
Orientālais loka diadēma, pazīstama arī kā Indijas diadēma, bija viena no iecienītākajām Karalienei Mātei. Lielā, bet smalki izstrādātā galvasrota ir greznota ar lotosa ziediem un arkām no briljantiem. Šī diadēma gandrīz pilnībā apskauj valkātājas galvu. To rotā 2600 briljanti no karaļnama gadsimtiem iecienītajiem juvelieriem – Londonas zīmola “Garrard”.
Kad princis izstrādāja šo kroni Viktorijai 1853. gadā, viņš lika to rotāt ar opāliem. Pastāv uzskats, ka šai idejai viņš iedvesmojies no diadēmas, ko 1851. gadā karalienei bija darinājusi Austrumuindijas kompānija, lai pieminētu tajā gadā notikušās Lielās izstādes noslēgumu.
Karaliene Aleksandra vēlāk aizvietoja opālus, kas tika uzskatīti par nelaimīgiem, ar rubīniem. Pēc Viktorijas nāves 1901. gadā diadēma kļuva par “kroņa īpašumu”. Karaliene Elizabete II šo diadēmu nēsāja tikai vienu reizi – 2005. gadā, dodoties uz Maltu, un tiek uzskatīts, ka pēc tam līdz pat šīs trešdienas vakaram nebija redzēta publiski.
Šis ir trešais valsts bankets, kurā princese Ketrīna piedalījusies šogad. Pirmais bija, kad valsts vizītē šā gada jūlijā ieradās Francijas prezidents Emanuels Makrons ar kundzi. Tovakar uz svinīgajām vakariņām Ketrīna bija rotājusies ar iecienīto “Lover’s Knot” diadēmu, kas lieliski papildināja viņas sarkano kleitu ar apmetni, ko radījusi modes nama “Givenchy” dizainere Sāra Bērtone. Tērpam viņa bija pieskaņojusi “clutch” somiņu ar izšūtām maijpuķītēm.
Otrais valsts bankets notika 2025. gada septembrī un bija rīkots par godu ASV prezidenta un viņa kundzes vizītei. Ketrīna bija tērpusies “Philippa Lepley” zīda krepa vakarkleita ar apmetni, kas darināta no ar rokām izšūtām zeltītām mežģīnēm. Arī tovakar viņa galvā bija likusi “Lover’s Knot” diadēmu.