Dienu pēc neveiksmīgā Ziemassvētku speciālizlaiduma Megana Mārkla izdod savas svētku šokolādes tāfelītes. Bet tu nevarēsi nopirkt tik, cik vēlies!
Saseksas hercogiene Megana laidusi klajā savu Ziemassvētku šokolādes tāfelīšu kolekciju - dienu pēc tam, kad “Netflix” platformā tika izrādīts viņas plaši kritizētais svētku raidījums.
Meganas limitētās kolekcijas “As Ever” šokolādes tāfelīšu komplekts “Chocolate Holiday Trio” tiek pasniegts kā “ideāls svētku zeķu pildījums un izsmalcināta, pēdējā brīža dāvana”. Katra 80 gramu tāfelīte maksā 12 ASV dolāru (10,3 eiro), un mājaslapā atļauts iegādāties ne vairāk kā divas tāfelītes vienai personai. Tās iepakotas īpaši radītā botāniska raksta papīrā.
Hercogienes svētku raidījums “Ar mīlestību Megana: Svētku svinēšana” (“With Love, Meghan: Holiday Celebration”), kas pirmizrādi piedzīvoja trešdien, saņēmis jūru kritikas. Kādā recenzijā tas nodēvēts par “diezgan traku un mazliet skumju”, citi saukuši to par “augstprātīgu” un “garlaicīgu”, bet vēl kādā ieteikts iedzert zāles pret nelabumu pirms skatīšanās. Raidījumā Megana dalās ar svētku padomiem, piemēram, ļaut Ziemassvētku rotājumiem “atrast savu gaismu”, izskaidro Adventes kalendāru nozīmi un mudina cilvēkus padarīt “katru decembra dienu īpašu”.
Jaunajās šokolādes tāfelītēs izmantotas Meganas iemīļotās sastāvdaļas, ko viņa bieži iekļauj savos “As Ever” produktos — aveņu ievārījums un ziedu pārslas, kas, kā norāda uzņēmums, domātas, lai “uzjundītu saldas atmiņas”.
Pieejamas trīs garšas: tumšā šokolāde ar aveņu ievārījumu un jūras sāli, baltā šokolāde ar ziedu pārslām un kaņepju sēkliņām, kā arī piena šokolāde ar cepumiem un ziedputekšņiem. Baltā šokolāde tiek reklamēta kā “redzama raidījumā “Ar mīlestību, Megana””.
Megana bieži izmanto ziedu pārslas, kuras “As Ever” piedāvā par 15 ASV dolāriem (12,88 eiro), un kaņepju sēkliņas – to varēja redzēt arī viņas šova abās sezonās.
Kā norāda “As Ever”, šokolādīšu izlase, kas “izveidota Meganas vadībā un radīta sadarbībā ar “Compartes” šokolādes meistaru un gardēdi Džonatanu Grehemu”, esot “sezonas kārotākais komplekts”.
Tāfelītes Meganas mājaslapā jau izpārdotas.