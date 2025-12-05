“Jūs ievēlējāt karali”: vai prinča Harija joki ASV šovā par Trampu izraisījuši skandālu?
Princis Harijs negaidīti parādījās šovā “The Late Show” pie vadītāja Stīvena Kolberta un pajokoja par ASV prezidentu Donaldu Trampu.
Trešdien, Kolberta monologa laikā, kurā viņš apsprieda “problemātiskas” karaliskās tematikas Ziemassvētku filmas, Saseksas hercogs uznāca uz skatuves, saņemot vētrainas ovācijas no skatītājiem.
“Nomaldījies” Harijs paskaidroja, ka patiesībā meklējis iespēju piedalīties kastingā neeksistējošai Hallmark tipa filmai “Gingerbread Christmas Prince Saves Christmas in Nebraska”. Kad Kolberts viņam jautāja, kāpēc gan princim vajadzētu piedalīties šādā filmā, Harijs atbildēja: “Jūs, amerikāņi, esat apsēsti ar Ziemassvētku filmām, un jūs acīmredzot esat apsēsti ar karaliskajām personām — kāpēc gan ne?”
Kad komiķis jokojot iebilda, ka amerikāņi nemaz neesot tik ieinteresēti karaļnamā, Harijs atcirta: “Patiesi? Es dzirdēju, ka jūs ievēlējāt karali.”
Joks, visticamāk, bija atsauce uz prezidenta Trampa ierakstu vietnē "Truth Social", kurā viņš februārī, komentējot Ņujorkas satiksmes maksas atcelšanu, pats sevi dēvēja par karali. “Transporta maksa ir nogalināta. Manhetena un visa Ņujorka ir izglābta,” toreiz rakstīja Tramps. “Lai dzīvo karalis.”
Reaģējot uz Trampa pašpasludināšanu par karali, jūnijā un oktobrī visā ASV notika “No Kings” (“Nav karaļu”) protesti, kuru dalībnieki apgalvoja, ka viņa politika ir nedemokrātiska un valsts tuvojas autoritārismam.
Ne visi gan prinča Harija teikto uztvēra kā joku. Vindzoru nama eksperts Toms Sīkss pauda, ka princim Harijam būtu jāatņem viņa tituls, lai sniegtu “skaidrību” amerikāņiem, kuri uzskata, ka viņš runā karaliskās ģimenes vārdā.
“Harijs uzskata, ka viņš var brīvi izteikties, jo vairs nav strādājošs karaliskais pārstāvis,” skaidro Sīkss. “Ja viņš tiešām dzīvotu kā Harijs Velsa, privātpersona, tam būtu jēga. Taču viņš nav Harijs Velsa. Viņš ir princis Harijs, Saseksas hercogs. Un amerikāņu iztēlē viņš joprojām nes sev līdzi pilnu prinča auru — monarhijas pārstāvja tēlu. Globālai auditorijai nav skaidrs, ka Harijs vairs nepieder Vindzoru ģimenes “biznesam”.”
“Čārlzs un Viljams var atrasties simtiem jūdžu attālumā Balmorālā vai Vindzorā, taču amerikāņu uztverē viņi stāv kaut kur aiz skatuves, kamēr Harijs saka savus jokus.”
Šī iemesla dēļ, skaidro Sīkss, lielākā daļa amerikāņu skatītāju “vienkārši redzēs britu princi, kurš apvaino viņu valsts vadītāju”.