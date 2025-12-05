Kā "X faktora" mentorei Aijai Auškāpai izdevās izsprukt uz Maldīviju?
Šobrīd pilnā sparā rit šova "X faktors" tiešraides, un Aijai Auškāpai šis ir saspringts laiks.
Tieši tāpēc soctīklos pamanītās Aijas Auškāpas publiskotās bildes no Maldīvijas Republikas raisa jautājumu – kā gan mentore spēj izbraukāt eksotiskas salas laikā, kad kopš novembra vidus katru nedēļu ir jābūt "X faktora" tiešraidēs? Lai noskaidrotu, kā tas īsti iespējams, žurnāls "Kas Jauns" prasīja Aijai pašai. Un viņa atklāja, ka realitātē brauciens uz Maldīvu salām nemaz nav sakritis ar "X faktora" tiešraižu periodu..
“Tiešraides sākās 16. novembrī. Tajā laikā es jau sen biju atpakaļ,” paskaidro viņa un bilst, ka Maldīvijas foto sociālajos tīklos ievietojusi ar novēlošanos: “Es tās bildes neieliku uzreiz. Bija visādi citi pasākumi, tajā brīdī nebija laika.” Kad ārā kļuvis auksts un drēgns, tas nu viņai šķitis piemērots brīdis padalīties ar bildēm no siltajām zemēm.
Ko tad Maldīvijā Auškāpa darīja? Aijas meitas Dārta un Nora oktobrī devās uz sērfa nometni, un viņa ar mammu un vīru Dāvi pievienojās. “Aizlidojām 17. oktobrī, bijām tur līdz 28. oktobrim,” – tātad ceļojums noticis skolas brīvlaikā, kad Aijai vēl nebija tiešo TV ēteru.