Nākamruden Rīgā muzicēs somu zvaigzne Käärijä - Eirovīzijas superhita "Cha Cha Cha" izpildītājs
2026. gada 28. oktobrī Rīgas koncertzālē "Palladium" savas līdz šim vērienīgākās turnejas "Eurodisko tour" ietvaros uzstāsies somu reperis, dziedātājs un komponists Käärijä.
2023. gada Eurovīzijas skatītāju balsojuma favorīta hits "Cha Cha Cha" uztraucās ne tikai dzimtās Somijas, bet arī Zviedrijas, Latvijas un Lietuvas topu pašā augšgalā un kopumā 13 valstīs ierindojās vismaz pirmajā desmitniekā. Tāpat Käärijä uzstāšanās 2024. gada "Summer Sound" festivālā kļuva par pasākuma tā gada sensāciju ar sajūsminātām apmeklētāju atsauksmēm.
Käärijä, īstajā vārdā Jere Mikaels Peihenens, 20 gadu vecumā sāka aizrauties ar mūzikas radīšanu. Sākumā spēlējot bungas, vēlāk pievēršoties dziedāšanai. Viņa debijas albums “Fantastista” iznāca 2020. gadā. 2023. gada sākumā Käärijä ar lipīgi ritmisko kompozīciju "Cha Cha Cha "uzvarēja nacionālajā Eirovīzijas atlasē un attiecīgi pārstāvēja Somiju konkursā, kas togad noritēja Liverpūlē. Lai arī kopvērtējumā Käärijä palika otrajā vietā, skatītāju balsojumā viņš saņēma visvairāk - 376 punktus. Interesanti, ka pa dažiem gadiem "Cha Cha Cha" sasniegusi septīto vietu "Spotify" atskaņotāko dziesmu sarakstā un kļuvusi par visu laiku atskaņotāko kompozīciju somu valodā. Papildus fenomenāli populārajai "Cha Cha Cha" Käärijä klāstā ir tādi hiti kā "Ruoska", "TRAFIK!" un "#eurodab", kā arī kopā ar igauņu zvaigzni Tommy Cash izpildītā "It's Crazy It's Party".
Par savu nozīmīgāko ietekmi Peihenens uzskatot vācu industrālā metāla supergrupu "Rammstein" (apvienības logotips uztetovēts uz viņa krūtīm). Citu apbalvojumu starpā Käärijä saņēmis piecus "Emma Gaala" (somu "Grammy" ekvivalents) un vienu "MTV Europe" balvu.
Šķiet, ka 2026. gads būs īsts Käärijä triumfa laiks. Jau tagad gandrīz pilnībā izpārdota 13 000 skatītāju ietilpības "Veikkaus" arēna Helsinkos (koncerts 23. maijā), taču kopumā ieplānoti 24 koncerti 15 Eiropas pilsētās. Salīdzinot ar iepriekšējām koncertturnejām 2023. un 2024. gadā (kuras arī bija ļoti labi apmeklētas), tiek solīts, ka šī izcelsies ar īpašu vērienīgu un krāšņu šovu.