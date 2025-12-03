Latvijā top pirmais "true crime" žanra raidījums “Noziegums: Rekonstrukcija”
Sākts darbs pie Latvijā līdz šim nebijuša formāta - dokumentāla "true crime" jeb patiesu noziegumu žanra - kino kvalitātes raidījuma “Noziegums: Rekonstrukcija” izveides. "Tet TV" skatītāji pirmizrādi varēs lūkot jau 2026. gada sākumā.
Jaunais televīzijas projekts atklās septiņas nozīmīgas krimināllietas, kas pēdējo divdesmit gadu laikā būtiski ietekmējušas Latvijas sabiedrību. Raidījuma idejas autore un vadītāja ir latviešu rakstniece un kino producente Lelde Kovaļova. Savukārt projekta galvenais žurnālists ir Roberts Šteinbergs, izmeklēšanas konsultante - Rolanda Bula. Ar raidījuma radošo grupu "Tet" ir izveidojusies ilgstoša un veiksmīga sadarbība dažādu citu TV projektu veidošanā.
Lelde Kovaļova par projektu saka: “True crime žanrs nav sensācija – tas ir skatījums uz sabiedrības tumšākajām pusēm, lai mēs saprastu, kā tās rodas un kā sevi pasargāt. Man ir svarīgi šos stāstus atklāt ar cieņu pret faktiem, pret upuriem un pret viņu ģimenēm. Tajā pašā laikā es ticu, ka par šīm tēmām ir jārunā, jo zināšanas un izpratne var kādu pasargāt.”
“Ar projektu “Noziegums: Rekonstrukcija” vēlamies parādīt, ka kvalitatīvs televīzijas saturs var būt ne tikai aizraujošs, bet arī sabiedriski nozīmīgs. Mūsu mērķis ir radīt raidījumu, kas palīdz skatītājiem izprast sarežģītus notikumus, stiprina kritisko domāšanu un veicina drošāku sabiedrību. Projektā ir apvienots teicams kino līmeņa izpildījums ar rūpīgu pētniecību un profesionālu komandu, kas spēj smagus un dokumentālus notikumus izstāstīt atbildīgi un ar cieņu,” jauno projektu komentē "Tet" komercdirektors Edgars Grandāns.
“Noziegums: Rekonstrukcija” top ciešā sadarbībā ar izmeklētājiem, advokātiem, kriminālistikas ekspertiem un pieredzējušiem žurnālistiem, apkopojot faktus, līdz šim maz zināmas detaļas un arhīvu materiālus. Televīzijas projekta mērķis nav tikai atklāt notikumu secību – tas uzdod sarežģītus, sabiedrību joprojām nodarbinošus jautājumus: vai noziegumu varēja novērst? Kādi signāli tika ignorēti? Ko mēs varam mācīties, lai novērstu līdzīgu notikumu atkārtošanos nākotnē?
Ar šo projektu Latvija pievienojas starptautiskajai tendencei, kur patieso noziegumu žanrs televīzijā tiek veidots ne vien kā izklaide, bet kā sabiedrības drošības, informētības un kritiskās domāšanas rīks.