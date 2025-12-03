„The Sound Poets” liek drebēt Siguldas pilsdrupām
Gandrīz 10 000 ļaužu apmeklēja divus grupas „The Sound Poets” Siguldas pilsdrupās 2016. gada 26. un 27. augustā.
Grupa "The Sound Poets" izziņo jaunu albumu un koncertu Mežaparka zaļajā teātrī
Latviešu melanholiskā poproka grupa "The Sound Poets' gada nogalē izziņo jaunu albumu un aicina uz koncertu Mežaparka zaļajā teātrī 2026. gada 29. augustā.
Grupa nupat atgriezusies no divu nedēļu viesošanās Tallinā, kur kopā ar igauņu mūziķi un producentu Erki Pārnoju aizritēja darbs pie jaunā albuma ieraksta. Radošās sadarbības pirmie augļi - singli “Tavi vārdi vētru iesēj” un “Tu manī ugunis dedz” - Latvijas klausītāju uzmanībai tika nodoti jau šogad, taču pilnmetrāžas albums ar 10 kompozīcijām sagaidāms nākamā gada pavasarī.
Jaunais albums, līdzīgi grupas iepriekšējiem veikumiem, radīts, tverot vienīgi grupai raksturīgo kolektīvo radošo enerģiju un apliecina mūziķu mīlestību un cieņu pret autentisku un dzīvu skanējumu. Jaunā albuma nākšanu pasaulē grupa vēlas nosvinēt ar saviem klausītājiem savā pirmajā brīvdabas lielkoncertā Rīgā – Mežaparka zaļajā teātrī, 2026. gada 29. augustā.
Grupas mūziķis Kārlis Josts stāsta: “Doma par koncertu Mežaparka zaļajā teātrī mums grupas iekšpusē ir dzīvojusi jau vairākus gadus, un nu beidzot esam priecīgi ne vien domāt, bet arī darīt. Jau kopš pirmās reizes, kad šāda ideja izskanēja, bija spēcīga sajūta, ka šis Mežaparka koku ieskautais amfiteātris un mūsu mūzika ir kā cimds ar roku. Acīmredzot bija jāsagaida jaunās dziesmas un radošais uzrāviens, jo tas mūsos visos ir radījis pārliecību, ka jāseko savai sajūtai un beidzot šāds vakars mums kopīgi jāpiedzīvo.”
"The Sound Poets" jaunā albuma prezentācija klubā "Piens"
7. aprīlī, klubā "Piens" norisinājās mūzikas grupas "The Sound Poets" jaunā albuma "Pie vienas uguns" prezentācija.