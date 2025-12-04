Skandalozs atklājums: karaliene Elizabete pārmetusi Harijam Meganas pārmērīgos tēriņus
Tiek ziņots, ka aizsaulē aizgājusī karaliene Elizabete II paudusi bažas par Meganas Mārklas paradumiem.
Kāds karaļnama dzīves pārzinātājs apgalvojis, ka karaliene Elizabete II esot noturējusi dusmīgu telefonsarunu ar savu mazdēlu princi Hariju par Meganas Mārklas tērēšanas paradumiem. Saseksas hercogi salaulājās 2018. gada maijā, taču viņu laiks karaļnama augstāko pienākumu pildītāju statusā bija īss, jo 2020. gadā viņi nolēma atkāpties no savām lomām.
Gadu gaitā dažādos ziņojumos apgalvots, ka Megana bijusi “vīlusies” Harija finansiālajā situācijā, jo, iespējams, cerējusi uz vairāk. Tagad karaļnama lietu autors apgalvo, ka viņas tērēšanas paradumi esot saniknojuši pat pašu karalieni.
Rakstnieks Roberts Džobsons sacīja, ka karalieni “sakaitinājis” kāds gadījums, kad Harijs viņai piezvanījis pulksten piecos pēcpusdienā – laikā, kad viņa baudījusi pēcpusdienas tēju –, bet vēl vairāk viņu sadusmojis mazdēla lūgums pēc naudas.
Podkāsta vadītāja Kamilla Tomineja sacīja: “Viņa (karaliene) saņēma zvanu no Harija un, kā tiek ziņots, ir izteikusies: “Vēl naudas” un pārgriezusi acis.”
Džobsons piebilda: “Jā, domāju, ka viņai tas viss jau bija apnicis.”
Autors norādīja, ka pils “iztērējusi daudz naudas”, lai atbalstītu pāri.
Viņš sacīja: “[Harijs] tad vēl apgalvoja: “Ak, es nekad neko nesaņēmu [no naudas]” — viņš saņēma. Viņš saņēma daudzus tūkstošus mārciņu. Vairāk, nekā mēs visdrīzāk zinām. Līdz pat brīdim, kad karalis teica: “Es vairs neesmu banka.” Tas ir diezgan zīmīgi.”
Autors tālāk apgalvoja, ka karaliene neesot bijusi apmierināta ar Meganas tēriņiem apģērbiem viņas karaļnama laikā.
Tomineja turpināja, sakot: “Karaliene domāja, ka Megana tērē pārāk daudz apģērbiem,” uz ko Džobsons atteica: “Tā bija. Bet cilvēki varētu kritizēt šo nostāju, jo 40. un 50. gados, kad viņa pati tika tērpta karaliskajām tūrēm, arī tika iztērētas milzīgas summas.”
Tomineja spekulēja: “Bet, iespējams, ne 60 tūkstoši mārciņu par vienu “Dior” kleitu, ko viņa valkāja 2019. gada Marokas vizītes laikā?”
Džobsons atbildēja: “Tas tika uzskatīts par pārspīlējumu… tas nesūtīja pareizo vēstījumu. Karaliene vienmēr, līdz pat mūža galam, parūpējās par pareizo tēlu. Visu sava mūža garumā viņa to spēja paveikt nevainojami.”
2019. gadā “Daily Mail” ziņoja, ka hercogienes garderobes kopējā vērtība viņas un Harija Marokas vizītes laikā sasniegusi aptuveni 110 tūkstošus mārciņu.