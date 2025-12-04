FOTO: "Beverlihilza 90210" zvaigznes Braiens Ostins Grīns un Tifānija Tīsena trīsdesmit gadus vēlāk
Aktieri Braiens Ostins Grīns un Tifānija Tīsena piedzīvoja negaidītu “Beverlihilza 90210” atkalapvienošanos.
Bijušais pāris un seriāla kolēģi ceturtdien apmeklēja privātu “Sandals Resorts” rīkotu pasākumu, atbalstot uzņēmuma vārdā nosaukto fondu, kura mērķis ir finansēt “ietekmīgas un nozīmīgas” iniciatīvas Karību reģionā izglītības, kopienas un vides jomās.
Grīns un Tīsena pieminēja šo vakaru, pozējot kopīgām fotogrāfijām — tā bija viņu pirmā publiskā atkalredzēšanās kopš brīža, kad 1995. gadā beidzās viņu trīs gadus ilgās attiecības.
Exes Brian Austin Green and Tiffani Thiessen were all smiles during a rare public reunion. https://t.co/Gg6gheh4W9— Us Weekly (@usweekly) November 21, 2025
Pāris tika uzskatīts par vienu no 90. gadu ikoniskākajiem pāriem, sākot satikties 1992. gadā. Grīns iepriekš stāstīja, ka sazinājies ar Tīsenu laikā, kad viņa seriālā “Glābējzvans” atveidoja Kelliju Kapovski. “Es domāju: “Man nav nekādu izredžu. Es mērķēju daudz augstāk par savu līmeni,”” Grīns atcerējās sava podkāsta “Oldish” 2025. gada aprīļa epizodē.
Aktieris atzina, ka bijis patīkami pārsteigts, kad Tīsena atbildējusi viņa interesēm. “Es domāju: “Tas ir visforšākais, kas jebkad noticis,” jo pirms tam nekad nebiju nevienu tā īsti uzrunājis,” viņš teica.
Pārim sākot satikties, Grīns atcerējās, ka, vedot Tīsenu uz “90210” pasākumiem, kur viņš spēlēja Deividu Silveru, viņa tika pamanīta un uzaicināta pievienoties seriāla piektās sezonas aktieru sastāvam pēc Šenonas Dohertijas aiziešanas no Brendas Volšas lomas ceturtajā sezonā.
“Es tobrīd nemaz nezināju, ka viņa aizstās Šenonu un viņas sižeta līnija būs tik liela… tas bija neiedomājami grūti,” sacīja Grīns. “Pēkšņi ģimene, un es biju uz laukuma katru dienu no rīta līdz vakaram, bet viņa ienāca darbā kopā ar citiem, nevis ar mani. Mums bija ģērbtuves vienā gaitenī, bet atšķīrās darba laiki, ainas, viss.”
Aktieris atzina, ka juties, it kā Tīsena “iebruktu viņa telpā”, un kļuva “neticami greizsirdīgs par viņas sižeta līnijām”.
“Tolaik man nebija ne kripatiņas brieduma. Es biju katastrofa,” viņš sacīja, piebilstot, ka viņa uzvedība “pilnīgi noteikti” kļuvusi par viņu attiecību sabrukuma iemeslu.
Savukārt Tīsena, neraugoties uz spriedzi, ko radīja darbs vienā seriāla laukumā, teica, ka starp viņiem tagad nav nekādu sliktu jūtu.
“Man bija draugs, kurš, iespējams, jutās nedroši par to, ka es tur esmu,” stāstīja Tīsena. “Man pašai arī bija bailes — darbs bija ļoti iesakņojies, attiecības starp aktieriem bija ciešas, un es nebiju to daļa. Tas bija saspringti un grūti. Es lepojos ar savu profesionalitāti un darba ētiku.”
Viņa piebilda: “Mēs abi esam pieauguši. Mūsu šķiršanās bija draudzīga — patiešām viegla. Viņš devās tālāk. Es devos tālāk. Un mums vēl bija jāstrādā kopā.”
Gan Tīsena, gan Grīns jau sen ir turpinājuši dzīvi pēc savām īslaicīgajām attiecībām. Tīsena kopš 2005. gada ir laimīgi precējusies ar Breidiju Smitu, un viņiem ir divi bērni — Holts un Hārpere. Savukārt Grīns vēlāk satikās ar citu “90210” līdzaktieri Vanesu Marsilu no 90. gadu beigām līdz 2003. gadam. Viņiem 2002. gadā piedzima dēls Kasjus, bet gadu vēlāk pāris izšķīrās. Pēc tam Grīns apprecējās ar Meganu Foksu, ar kuru viņam ir trīs dēli — Noa, Bodhi un Džernijs — pirms pāra šķiršanās 2020. gadā. Tagad viņš ir saderinājies ar “Dancing With the Stars” profesionālo dejotāju Šarnu Bērgesu, ar kuru viņam 2022. gadā piedzima dēls Zeins.