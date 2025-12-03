Viena no pēdējām privātīpašumā esošajām Faberžē olām pārdota par rekordlielu summu
Viena no retajām privātīpašumā esošajām Faberžē olām otrdien izsolē pārdota par 30,2 miljoniem ASV dolāru, uzstādot jaunu rekordu kā dārgākais Krievijas juveliera darbs.
1913. gadā cara Nikolaja II pasūtītā “Ziemas ola” tika pārdota anonīmam pircējam pēc trīs minūšu ilgas solīšanas cīņas “Christie’s” izsoļu namā Londonā. Galīgā summa nedaudz pārsniedza izsoļu nama pirmsizsoles aplēses — 26 miljonus ASV dolāru.
Astronomiskā cena atspoguļo arvien pieaugošo Faberžē Imperiālo olu retumu — nav notikusi neviena šādas olas izsole vairāk nekā 23 gadus.
Leģendārais Sanktpēterburgas juveliernams kopumā radīja tikai 50 šādas olas, un “Ziemas ola” ir viena no tikai septiņām, kas vēl atrodas privātās kolekcijās. Pārējās ir pazudušas vai pieder muzejiem un institūcijām.
E-pastā izplatītā paziņojumā “Christie’s” Faberžē un Krievijas mākslas darbu nodaļas vadītāja Margo Oganesjana sacīja, ka jaunais rekords “apliecina šī darba ilgstošo nozīmi” un “retumu un izcilību, kādu atzīst par vienu no tehniski un mākslinieciski izcilākajiem Faberžē šedevriem”. Tā esot bijusi “izcila un vēsturiska iespēja kolekcionāriem iegūt objektu, kura nozīmei nav līdzīgu”.
Juvelierizstrādājumi tika radīti cariem Nikolajam II un viņa priekštecim Aleksandram III, un tie tika pasniegti kā Lieldienu dāvanas ģimenes locekļiem laika posmā no 1885. līdz 1916. gadam. Katra ola prasīja apmēram gadu ilgu darbu — gan dizainu, gan izgatavošanu — un parasti nākamā tika pasūtīta drīz pēc iepriekšējās nodošanas.
Pirms izsoles Oganesjana raksturoja “Ziemas olu” kā “visiespaidīgāko, mākslinieciski radošāko un neparastāko” no visām 50. “Lielākā daļa balstās vēsturiskos stilos — rokoko vai neoklasicismā — taču Ziemas ola ir objekts, kas radīts savā unikālā stilā,” viņa sacīja, piebilstot, ka “dizains ir laikmetīgs — neticami moderns”.
Ola pamatā izgatavota no ieža kristāla jeb dzidra kvarca un veidota tā, lai atgādinātu ar apsarmojumu pārklātu ledus gabalu. Tās ārpusi rotā platīna sniegpārsliņu motīvs un 4 500 rožu slīpējuma dimantu. Iekšpusē atrodas Faberžē raksturīgā “pārsteiguma” dāvana — maza piekārta groziņa miniatūra, kas piepildīta ar baltā kvarca, nefrita un granātu anemones ziediem.
Zīmīgi, ka šī ola bija sava laika retums — tās dizainu radījusi sieviešu dzimuma juveliere Alma Pīle. Leģenda vēsta, ka ideju viņa guvusi, vērojot ledus kristālu rakstus uz loga pie savas darbnīcas galda.
Nikolajs II par olu samaksāja 24 600 rubļu — trešo lielāko summu, ko Faberžē jebkad prasījis par kādu darbu, liecina “Christie’s” publicētās kvītis.
Britu antīkās juvelierizstrādājumu tirgotāja “Wartski” vadītājs Kīrans Makārtijs norādīja, ka “Ziemas olas” vērtība atspoguļo izcilu meistarību, kas nepieciešama, lai “pārvērstu dārgmateriālus dabas mirklī”.
Vairāki tūkstoši dimantu ir tik mazi, ka tiem nav “nekādas pašvērtības”, viņš teica pirms izsoles. “Vērtību tiem piešķir vienīgi mākslinieciskā izteiksme un tas, ka tie rada dzirkstoša apsarmojuma efektu. Turēt šo olu rokās ir kā turēt ledus gabalu.”
Pēc Krievijas 1917. gada revolūcijas un cariskās valdības gāšanas ola nonāca vairākās privātās kolekcijās. Boļševiki to pārdeva, lai iegūtu līdzekļus jaunajai padomju valstij, un “Wartski” to iegādājās 1920.–1930. gados par vien 30 000 dolāru mūsdienās. Vēlāk tā piederēja dažādiem britu kolekcionāriem, līdz 1975. gadā pazuda no publiskās aprites.
Ola atkal parādījās 1994. gadā, kad tā Ženēvā tika pārdota par vairāk nekā 5,6 miljonu dolāru, uzstādot jaunu Faberžē olu izsoles rekordu. Rekords atkal tika pārspēts 2002. gadā Ņujorkā, kad ola tika pārdota par 9,6 miljoniem dolāru.
Tā bija pēdējā reize, kad kāda imperiālā ola parādījās izsolē, lai gan 2007. gadā Faberžē radīta ola Rotšīldu ģimenei tika pārdota par vairāk nekā 18,5 miljoniem dolāru. Savukārt 2015. gadā kāds anonīms amerikānis nejauši iegādājās sen pazudušu imperiālo olu par 14 000 dolāru krāmu tirgū — lai gan tā joprojām nav parādījusies izsolē.
“Ziemas ola” bija daļa no plašākas izsoles, kurā tika piedāvāti gandrīz 50 citi Faberžē mājas priekšmeti — sākot ar rotātiem kuloniem un dekoratīvām lādītēm līdz rotaļīgām miniatūrām — ko pārdošanai izlicis kāds anonīms monarhijas pārstāvis.
Izsolē augstāko cenu pēc “Ziemas olas” sasniedza cietakmens ielas gleznotāja figūriņa, kas tika pārdota par 2 miljoniem ASV dolāru. Tāpat par ap 670 865 dolāriem tika pārdota reta ilustrēta grāmata, kurā dokumentēti vairāk nekā 1000 Faberžē darbi.