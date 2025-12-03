“Carnival Youth” un Fiņķis izdod kopdziesmu ar Andželīnas Džolijas šofera režisētu videoklipu
Dziesmas ideja radusies, kad “Carnival Youth” basists Kristiāns Kosītis kādā vasaras pievakarē šķirstījis Māras Zālītes dzejoļu krājumu un atradis dzejoli “Kad patīk visas puķes”. “Par kādu kopdziesmu ar mūsu draugu Fiņķi spriedām jau vairākus gadus,” atklāj Kristiāns, kurš dziesmā arī uzņēmies atrādīt savas vokālās dotības. “Kad sākām veidot skices “Puķēm”, sapratām, ka Fiņķa enerģija šeit ir absolūti nepieciešama!”
“Kopā ar “Carnival Youth” esam spēlējuši uz daudzām skatuvēm, bet nekad nebijām finišējuši kādu kopīgu darbu,” stāsta Fiņķis. “Kad džeki man parādīja pirmo skici, es tikai nodomāju - nu, nevar būt, ka šis būs mūsu pirmais kopdarbs. Protams, labā nozīmē!”
Dziesma pieejama visās mūzikas straumēšanas platformās - found.ee/pukes Dziesmas mūzikas videoklips filmēts Kambodžā, un tā režisors ir kambodžietis Leo Lion, kurš savulaik bijis pasaulslavenās aktrises Andželīnas Džolijas šoferis. Tikšanās ar Leo bijusi pavisam nejauša. “Viens no mūsu galamērķiem Kambodžā bija ierakstu studija, kur devāmies rakstīt jaunā albuma materiālu,” stāsta “Carnival Youth” dalībnieks Edgars Kaupers. “Izrādās, ka studijas saimnieks Stīvs savulaik strādājis ar Bredu Pitu. Vaicājām viņam, vai zina kādu labu cilvēku, ar kura palīdzību veidot video, un viņš ieteica Leo.” Fiņķis atzīst, ka šādu brīvību, strādājot pie vizuālā materiāla, sen nav izjutis: “Nav noslēpums, ka gan es, gan “Carnival Youth” esam ļoti pietuvināti režijai un daudziem vizuāliem projektiem, tāpēc ar lielu zinātkāri skatījos uz to, kādā virzienā mēs kā komanda dosimies ar “Puķes” videoklipu. Protams, jāuzteic operators Toms Musts, kurš mūsu haosu spēles laukumā spēja notvert.”
2026. gada 3. jūlijā grupa “Carnival Youth” sniegs savu līdz šim vērienīgāko brīvdabas koncertu Mežaparka Zaļajā teātrī. Biļetes uz koncertu pieejamas visās “Biļešu Serviss” kasēs un internetā. Savukārt Fiņķim nākamais gads arī solās būt īpaši aktīvs - šobrīd norit darbs pie jauna muzikālā materiāla un dažādiem citiem projektiem. Mūziķa aktualitātēm iespējams sekot līdzi viņa sociālajos tīklos.