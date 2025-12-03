Toms Hārdijs atklāj, ka darbs smagi ietekmējis viņa veselību
Holivudas aktieris Toms Hārdijs atklāj, ar kādām fiziskajām grūtībām saskāries pēc daudziem gadiem, kas aizvadīti, piedaloties spraiga sižeta filmās.
48 gadus vecais Toms Hārdijs, kurš pazīstams ar drosmīgiem trikiem un iespaidīgām ķermeņa pārvērtībām, atzina, ka šis darbs atstājis smagas sekas uz viņa veselību.
Filmas “Cīnītājs” zvaigzne vaļsirdīgi runāja par daudzām traumām — divām ceļgalu operācijām, diska trūci, išiasu, gūžas cīpslas plīsumu un plantāro fascītu. Hārdijs aprakstīja savu pašreizējo stāvokli, sakot: “Viss jūk un brūk, un nekas vairs neuzlabosies.”
Neskatoties uz sāpēm, filmas "Trakais Makss: Skarbais ceļš" aktieris atzina, ka turpinājis sevi izaicināt, izvēloties aizraujošas lomas — tostarp Edija personāžu “Venoma” triloģijā, kur viņam nācās izpildīt bīstamus kaskadieru trikus un fiziski ļoti prasīgas ainas.
Trīs bērnu tēvs vairākkārt piedzīvojis būtiskas ķermeņa pārvērtības filmu vajadzībām. Piecu nedēļu laikā viņš pieņēmās svarā par 16 kilogramiem lomai filmā “Bronsons” un ievērojami pieaudzēja muskuļu masu Beina tēlam filmā “Tumšais bruņinieks atgriežas”.
Hārdijs stāstīja arī par šo pārvērtību ilgtermiņa sekām, skaidrojot, ka ķermenis cieš, kad cilvēks pret sevi izturas pārāk nežēlīgi — īpaši, ja trenējas pārāk intensīvi un svars mainās ļoti strauji.
Tēva loma viņa dzīvi ietekmējusi tikpat būtiski. Hārdijam ir dēls no iepriekšējām attiecībām un divi bērni ar sievu Šarloti Railiju. Aktieris atzina, ka tēva pienākumi devuši viņam mērķi un likuši rūpīgāk izvērtēt to, kā viņš dzīvo.
2025. gadā Toms Hārdijs bija aizņemts ar filmēšanos spraiga sižeta filmā “Haoss” un seriālā “MobLand”.