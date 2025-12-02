Noklausies! Zane Dombrovska un Mārcis Maņjakovs piedāvā Raimonda Paula dziesmas "Ziemeļblāzmas romance" jaunu versiju
Dziedātāja un komponiste Zane Dombrovska un Latvijas Nacionālā teātra aktieris Mārcis Maņjakovs sarūpējuši sirsnīgu dāvanu klausītājiem - jaunu versiju leģendārajai Raimonda Paula un Jāņa Petera dziesmai "Ziemeļblāzmas romance".
Šis ir mākslinieku otrais studijas duets, viņu pirmais kopdarbs – dziesma “Es mīlu Latviju” – tika ierakstīts 2020. gadā un kļuva par viņu muzikālās sadarbības sākumu ārpus teātra skatuves.
“”Ziemeļblāzmas romances” jaunā versija ir mūsu dueta skatījums uz klasisko Raimonda Paula skaņdarbu, kuru savulaik izpildīja lieliskais tenors Jānis Sproģis; mūsu piedāvājums tam, kā šī dziesma varētu skanēt šodien dziedošo aktieru versijā, saglabājot tās romantisko skanējumu, bet vienlaikus – piešķirot tai personīgu ziemas sajūtu un siltumu,” par savu veikumu saka mākslinieki un piebilst: “Dziesmas ieraksts tapis sadarbībā ar skaņu inženieri Edgaru Skrāģi. Šajā reizē vēlējāmies dziesmai piešķirt īpašu ziemas noskaņu ar klavieru augsto nošu āmuriņiem, it kā pieklauvējot sasalušajai ziemai, lai tā atskan ledus dzidrumā klusā, ziemota Adventes vakara sajūtā. Tieši šī gaisotne bija mūsu galvenā iecere: radīt stāstu par ziemas mieru, gaismu un gaišām cerībām gada nogales svētkos. Šī dziesma mums ļāva iedzīvināt ziemas maģiju, kuru katrs var sajust, ieklausoties mierpilnajos Adventes vakaros." Abi mākslinieki savu dziesmas versiju prezentējuši arī Raimondam Paulam, kurš novēlējis dziesmai veiksmīgu ceļu pie klausītājiem.