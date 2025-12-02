FOTO: vokālā grupa "Framest" Jelgavā sāk savu koncertturneju
Ar uzstāšanos 30. novembrī Jelgavas kultūras namā grupa "Framest" uzsāka savu 20 gadu jubilejas turneju "Framest Ziemassvētkos".
Tāpat vokālā grupa “Framest” laidusi klajā jaunu singlu “Piedzimšana”, ko radījuši Jānis Ķirsis un Dagnis Roziņš. Dziesma ierakstīta studijā “Auss”, savukārt videoklips filmēts Vecajā Ģertrūdes baznīcā. Jaunais singls skan arī jubilejas koncertturnejā, kas turpināsies 12. decembrī Liepājas koncertzālē “Lielais dzintars”, 19. un 20. decembrī kinoteātrī “Splendid Palace” Rīgā un 25. decembrī Dzintaru koncertzālē.
Koncertos izskan gan starptautiski zināma Ziemassvētku klasika, gan latviešu autoru kompozīciju aranžējumi un grupas oriģināldarbi. Biļetes uz “Framest Ziemassvētkos” pieejamas “Biļešu paradīzes” kasēs un bilesuparadize.lv.